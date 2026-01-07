De las tormentas al riesgo por incendios: el crudo presente de Chaco y Corrientes

La provincia de Chaco y Corrientes pasaron, de un día para el otro de las torrenciales lluvias que produjeron inundaciones en varias ciudades al riesgo extremo por incendios

La medida también alcanza también a otras 15 provincias que en el mapa climático figuran en “rojo”.

Las jurisdicciones afectadas incluyen a Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba, La Rioja, San Luis, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.

Las autoridades advirtieron que las condiciones ambientales actuales son críticas y favorecen la rápida dispersión de las llamas.

Según las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional, se está en presencia de un comportamiento potencial que un incendio forestal podría tener en el momento más crítico del día, lo que se estima es a las 16 horas".

El monitoreo diario permite anticipar escenarios complejos en base a los datos recolectados en las últimas 24 horas. Ante la severidad de los indicadores actuales, desde el Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) f al evaluar el panorama climático sostuvieron que: "La situación debería considerarse potencialmente explosiva o extremadamente crítica", advirtieron en su último reporte.

Bimestre enero-febrero

Las proyecciones para el bimestre enero-febrero indican que el peligro se mantendrá "superior a la normal" en el centro y norte de la Patagonia, La Pampa y el oeste de Buenos Aires.

El déficit de lluvias y las temperaturas por encima del promedio anual generan un estrés hídrico que facilita la combustión de la vegetación muerta y viva.