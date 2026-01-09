Vacaciones más seguras: los mendocinos podrán usar su alerta comunitaria municipal en Chile
Un nuevo convenio permitirá que vecinos mendocinos utilicen la alerta comunitaria en la Región de Valparaíso.
En el último tiempo, distintos casos de robos y situaciones de inseguridad afectaron a turistas mendocinos que vacacionaban en Chile. Aún así, viajar al país vecino sigue siendo una de las opciones más elegidas, pero la preocupación por la seguridad empezó a ganar lugar en las charlas previas a las vacaciones. En ese contexto, ahora se suma una nueva herramienta pensada para dar respuesta rápida ante emergencias.
Godoy Cruz y la ciudad chilena de Concón firmaron un convenio innovador que integra sus Sistemas de Alerta Comunitaria (SAC). A partir de este acuerdo, los mendocinos que viajen a Chile podrán utilizar la alerta comunitaria para pedir asistencia ante cualquier situación de riesgo. La medida busca llevar tranquilidad a quienes cruzan la cordillera por descanso, compras o turismo.
Gracias a esta integración, más de 51.000 vecinos de municipios argentinos adheridos al sistema podrán activar la alerta comunitaria cuando se encuentren en Concón. En paralelo, 8.549 usuarios del SAC de esa ciudad chilena tendrán cobertura activa durante su estadía en Godoy Cruz y otros departamentos mendocinos que ya forman parte de la red.
Cómo funciona la alerta comunitaria fuera del país
El sistema permite que una alerta generada por un vecino en viaje sea replicada de manera automática en el centro de monitoreo del municipio anfitrión. Es decir, si un mendocino sufre un inconveniente en Chile, puede usar la misma aplicación que utiliza en su barrio para solicitar ayuda. La asistencia llega desde las autoridades locales del lugar donde se encuentra.
Lo mismo ocurre a la inversa: los vecinos de Concón que visiten Mendoza podrán activar la alerta comunitaria y recibir respuesta local. De esta manera, el servicio no se corta al cruzar la frontera y se mantiene la cobertura durante toda la estadía. Además, el sistema permite la triangulación de alertas con la Región de Valparaíso, ampliando la capacidad de respuesta.
La tecnología que hace posible esta integración fue desarrollada por la empresa R-Link y está pensada para que los sistemas se comuniquen entre sí sin complicaciones. Desde los municipios destacaron que la información se utiliza únicamente con fines de asistencia y seguridad, respetando las normas de protección de datos vigentes en ambos países.
Desde cuándo rige y a qué zonas alcanza
El sistema comenzará a operar a partir del lunes 12 de enero y abarcará toda la Región de Valparaíso. Esto incluye ciudades muy elegidas por los mendocinos cada verano, como Concón, Viña del Mar y Reñaca. De este modo, se amplía el alcance de la prevención y la asistencia en zonas de alto movimiento turístico.
Actualmente, son 16 los municipios de Argentina y Chile que ya implementaron el Sistema de Alerta Comunitaria. En Mendoza, el SAC funciona en Godoy Cruz, Las Heras, Rivadavia, Guaymallén, San Martín, Junín, Tupungato y Lavalle. También se suman Zárate, Rafaela y Viale, además de Peñalolén y Concón en Chile.
En el caso de Godoy Cruz, el sistema cuenta con 550 centrales instaladas y más de 15.000 vecinos adheridos en barrios, comercios, espacios públicos y edificios municipales y escolares. Desde el municipio recordaron que el SAC es una aplicación móvil, pero para usarla es necesario estar previamente adherido a una alarma comunitaria, ya que no alcanza solo con descargar la app.