Vacaciones más seguras: los mendocinos podrán usar su alerta comunitaria municipal en Chile

Desde este verano, los mendocinos que viajen a Chile podrán pedir ayuda mediante la alerta comunitaria gracias a un acuerdo binacional.

En el último tiempo, distintos casos de robos y situaciones de inseguridad afectaron a turistas mendocinos que vacacionaban en Chile. Aún así, viajar al país vecino sigue siendo una de las opciones más elegidas, pero la preocupación por la seguridad empezó a ganar lugar en las charlas previas a las vacaciones. En ese contexto, ahora se suma una nueva herramienta pensada para dar respuesta rápida ante emergencias.

Godoy Cruz y la ciudad chilena de Concón firmaron un convenio innovador que integra sus Sistemas de Alerta Comunitaria (SAC). A partir de este acuerdo, los mendocinos que viajen a Chile podrán utilizar la alerta comunitaria para pedir asistencia ante cualquier situación de riesgo. La medida busca llevar tranquilidad a quienes cruzan la cordillera por descanso, compras o turismo.

Gracias a esta integración, más de 51.000 vecinos de municipios argentinos adheridos al sistema podrán activar la alerta comunitaria cuando se encuentren en Concón. En paralelo, 8.549 usuarios del SAC de esa ciudad chilena tendrán cobertura activa durante su estadía en Godoy Cruz y otros departamentos mendocinos que ya forman parte de la red.

Las playas de Reñaca siempre son una alternativa para que los mendocinos vacacionen durante el verano Foto: Archivo MDZ Mendocinos que vacacionen en Concón, Viña del Mar o Reñaca podrán activar la alerta comunitaria desde su celular. Archivo MDZ Cómo funciona la alerta comunitaria fuera del país El sistema permite que una alerta generada por un vecino en viaje sea replicada de manera automática en el centro de monitoreo del municipio anfitrión. Es decir, si un mendocino sufre un inconveniente en Chile, puede usar la misma aplicación que utiliza en su barrio para solicitar ayuda. La asistencia llega desde las autoridades locales del lugar donde se encuentra.

Lo mismo ocurre a la inversa: los vecinos de Concón que visiten Mendoza podrán activar la alerta comunitaria y recibir respuesta local. De esta manera, el servicio no se corta al cruzar la frontera y se mantiene la cobertura durante toda la estadía. Además, el sistema permite la triangulación de alertas con la Región de Valparaíso, ampliando la capacidad de respuesta.