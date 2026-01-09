Robos a turistas y el tráfico internacional de vehículos: el camino que siguió la camioneta robada a mendocinos en Chile

La recuperación en la Región de Coquimbo de la camioneta robada días atrás a una familia mendocina que vacacionaba en Chile no sólo permitió cerrar un episodio de alto impacto para las víctimas, sino que también confirmó un patrón que las fuerzas de seguridad del país vecino conocen bien: el traslado rápido de este tipo de vehículos hacia el norte chileno, con destino final fuera del país.

El hecho original ocurrió en la madrugada del 28 de diciembre en Concón, en la Región de Valparaíso, cuando delincuentes sustrajeron una camioneta Toyota perteneciente a una familia oriunda de Godoy Cruz, que se encontraba de vacaciones. Tras una denuncia que, según relataron los damnificados, demandó varias horas y expuso falencias en la atención a turistas extranjeros, el vehículo fue cargado en el sistema de encargo nacional de búsqueda.

La sorpresa llegó días después, cuando Carabineros logró recuperar la camioneta durante un control vehicular en la comuna de Coquimbo, a más de 400 kilómetros al norte del lugar del robo. El procedimiento fue realizado por personal de la Tenencia La Herradura, que detectó inconsistencias en la identificación del rodado: el vehículo circulaba con patentes chilenas falsas , mientras conservaba sellos y características propias de un dominio argentino.

Ese dato no es menor. Según explicaron fuentes policiales chilenas en el marco del operativo, este tipo de maniobras suele formar parte de una operatoria más amplia: una vez robadas en zonas turísticas del centro del país, las camionetas son trasladadas rápidamente hacia el norte, principalmente hacia la región de Antofagasta. Desde allí, el objetivo es sacarlas del territorio chileno a través de pasos ilegales en el desierto de Atacama , con Bolivia como principal destino y, en menor medida, Perú.

El uso de patentes falsas chilenas permite a las bandas reducir el riesgo de detección durante los primeros tramos del traslado, especialmente en rutas nacionales. La rapidez del desplazamiento es clave: en muchos casos, los vehículos robados cruzan más de una región en cuestión de días, antes de que los sistemas de alerta y búsqueda logren activarse plenamente.

En el caso de Coquimbo, dos hombres chilenos fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia por el delito de receptación de vehículo motorizado. Desde Carabineros señalaron que, solo en la última semana de diciembre, se logró recuperar una docena de automóviles robados en la conurbación La Serena-Coquimbo, en el marco de un refuerzo de controles preventivos por la temporada estival.

Para los turistas argentinos -y en particular para los mendocinos que cruzan masivamente a Chile durante el verano- el caso vuelve a encender una señal de alerta. No se trata únicamente de robos oportunistas en zonas turísticas, sino de delitos que responden a redes organizadas, con logística definida y una ruta clara hacia el norte del país.

La recuperación del vehículo, en este contexto, aparece más como una excepción que como la regla: un eslabón que se cortó antes de que la camioneta ingresara al circuito informal transfronterizo que, una vez atravesado el desierto, suele volver casi imposible su rastreo.