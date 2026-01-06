Más de 200 turistas fueron estafados en Reñaca por un alojamiento falso

Durante los últimos días de diciembre comenzó a salir a la luz una ola de estafas que tuvo como blanco a turistas argentinos en Reñaca , una de las localidades más elegidas por los mendocinos que van a Chile . Bajo el nombre “Holiday Reñaca”, se ofrecían alojamientos inexistentes que terminaron dejando a cientos de familias sin lugar donde quedarse. Las denuncias ya superan las 200 y algunos damnificados aseguran haber perdido hasta 1.300 dólares.

La maniobra se apoyaba en una puesta en escena muy cuidada: un sitio web propio, publicaciones en plataformas de turismo y un contacto de WhatsApp con verificación azul. Muchos viajeros pagaron por adelantado, convencidos por reseñas reales que correspondían a departamentos que sí existen, pero que nada tenían que ver con la oferta falsa. Cuando llegaron a Chile , la reserva nunca apareció y el contacto desapareció.

El primer episodio conocido ocurrió el 27 de diciembre, cuando un turista se presentó en el edificio Holiday Park, en calle Angamos al 367, preguntando por departamentos que no existen en ese complejo. A partir de ahí, comenzaron a llegar más personas en la misma situación, con comprobantes de pago y mensajes de confirmación, pero sin alojamiento.

En ese edificio trabaja desde hace años Valentina Funes, corredora inmobiliaria en la zona. Valentina contó que, al ver el movimiento inusual de turistas, se comunicó con el dueño real del inmueble para advertirle que estaban usando fotos de sus departamentos para estafar. Desde ese momento, el flujo de víctimas no paró durante varias horas.

El fraude salió a la luz tras la llegada masiva de turistas a un edificio de Reñaca que no ofrecía los departamentos que figuraban en la web falsa.

Según relató en MDZ Radio , muchas personas llegaban derivadas desde Booking o Despegar, pero terminaban pagando fuera de las plataformas, a través de un enlace enviado por WhatsApp. El recorrido era siempre el mismo: ver la publicación, chequear reseñas reales y luego cerrar por la web falsa porque ofrecía un precio más bajo. Después del pago, ya no había forma de volver a contactarse.

Reñaca Chile alojamiento departamentos en reñaca Familias enteras llegaron a Chile con reservas pagadas y descubrieron que el alojamiento nunca había existido. Walter Moreno/MDZ

Entre los casos había familias que habían reservado con hasta cuatro meses de anticipación, algunas con chicos pequeños o adultos mayores que viajaban por primera vez para pasar Año Nuevo. Frente a la falta total de respuestas, varios turistas optaron por volver directamente a Mendoza, mientras otros consiguieron alojamiento de urgencia.

Denuncias y advertencias

El propio estafador publicó un mensaje el 30 de diciembre en la página utilizada para el fraude, pidiendo disculpas y reconociendo el daño causado. “Perdón a todos, pero era necesario”, escribió, junto a un texto donde admitía haberse aprovechado de las ilusiones de los viajeros. Poco después, el sitio fue dado de baja y el caso quedó en manos de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI).

concon viña reñaca chile (17).JPG Mendocinos que trabajan en Reñaca alertaron sobre una estafa que creció en pocos días y afectó a turistas argentinos en plena temporada. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Desde Defensa del Consumidor, Mónica Lucero explicó que ya hubo contacto con el SERNAC chileno y que la recomendación es hacer la denuncia en Carabineros para que pueda intervenir la justicia. También remarcó la importancia de no pagar por fuera de las plataformas y desconfiar de enlaces externos, incluso cuando parecen legítimos.

Valentina Funes advirtió que enero está prácticamente completo en Reñaca y Viña del Mar, por lo que conseguir alojamiento a último momento es muy difícil. Recomendó alquilar solo por plataformas que protegen al cliente, como Airbnb, o a través de corredores conocidos, además de extremar cuidados básicos: no dejar el auto en zonas desconocidas y no dejar objetos de valor a la vista. Para el dinero, aconsejó llevar dólares o pesos chilenos desde Argentina y evitar cambiar pesos argentinos en destino.