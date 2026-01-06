Advierten demoras en el ingreso desde Chile por control de antecedentes a venezolanos

Bomberos Voluntarios de Uspallata alertaron demoras en los colectivos que ingresan a Argentina desde Chile por averiguación de antecedentes a ciudadanos venezolanos. La respuesta de Gendarmería.

Bomberos Voluntarios de Uspallata aseguran que hay demoras en Horcones por controles a ciudadanos venezolanos.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció el pasado sábado nuevas restricciones migratorias a ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista. "La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro. La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro", publicó el funcionario en X.

La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de… — Manuel Adorni (@madorni) January 3, 2026 El comunicado también fue compartido por el Ministerio de Seguridad, afirmando que "Argentina no será refugio de colaboradores del régimen del dictador venezolano Nicolás Maduro".

Este lunes por la noche, desde Bomberos Voluntarios de Uspallata aseguraron que aquellas personas que ingresan a Argentina desde Chile en colectivo sufrirán demoras por averiguación de antecedentes a ciudadanos venezolanos.

"Para las personas que ingresan a Argentina desde Chile en colectivos, se demorará todas las unidades en las que viajen personas venezolanas por averiguación de antecedentes. Hoy muchos micros se vieron afectados hasta 5 horas de espera para poder continuar el viaje, hasta tanto Interpol no emita el comunicado permitiendo ingresar a estas personas. Ese es el motivo de las demoras en colectivos", dice el texto publicado en Facebook.

bomberos uspallata Facebook / Bomberos Voluntarios de Montaña Uspallata Mendoza La respuesta de Gendarmería Ante la información compartida por Bomberos Voluntarios de Uspallata, fuentes de Gendarmería confirmaron a MDZ que están controlando a todas las personas extranjeras que ingresan a Argentina y, debido al contexto que están atravesando actualmente las personas de nacionalidad venezolana, "se les presta un poco más de atención". Sin embargo, aseguraron que lo mencionado no tiene relación con Interpol.