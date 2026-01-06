Paso a Chile: de cuánto es la demora en Los Libertadores

La mañana del martes comenzó con poco movimiento de vehículos en Los Libertadores.

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

En las últimas semanas, y como es habitual en esta época del año, aumentó considerablemente el flujo vehicular hacia Chile. Mientras que el domingo por la mañana prácticamente no se registraban demoras en el paso a Chile, con el correr de las horas el movimiento fue cada vez mayor, y este lunes la espera alcanzó las 4 horas.

A primera hora de este martes, desde la coordinación del Cristo Redentor confirmaron 50 minutos de demora en Los Libertadores (Chile). Por su parte, no se registran demoras en Roque Carranza (Argentina).

Pronóstico en alta montaña El paso a Chile por el Sistema Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, las 24 horas. Las temperaturas en alta montaña son las siguientes:

Uspallata: 9°

Punta de Vaca: 4°

Puente del Inca: - 1°

Las Cuevas: - 2 ° Según el pronóstico de Contingencias Climáticas este martes estará algo nublado en cordillera, mientras que miércoles y jueves se esperan precipitaciones en la zona.