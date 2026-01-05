Verano en Chile: congestión vehicular y varias horas de demora en Los Libertadores

Continúa el éxodo de mendocinos a Chile por el verano, lo que genera varias horas de demora en los Libertadores.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado en ambos sentidos y las 24 horas, para ómnibus, vehículos particulares y transportes de carga. En la mañana de este lunes, hay congestión en el paso a Chile y, según la información oficial actualizada, se registran demoras de hasta 180 minutos en Los Libertadores.

De acuerdo al reporte difundido a primera hora de la mañana, en el sector argentino de Roque Carranza los vehículos particulares presentan 10 minutos de espera, mientras que desde el túnel internacional hasta el complejo Los Libertadores en Chile, las demoras ascienden a tres horas.

La postal del paso a Chile es similar a la del pasado domingo, cuando con el correr de las horas fue incrementado el flujo vehicular, hasta que en horas de la tarde, las espera alcanzó los 180 minutos.

En pleno verano ,en donde las demoras para cruzar a Chile son habituales, los organismos de frontera reiteran la importancia de consultar el estado del tránsito en tiempo real, además de verificar las condiciones meteorológicas en alta montaña, antes de iniciar el viaje.

Paso Pehuenche El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: