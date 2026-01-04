Vuelve la congestión en el paso a Chile: demoras de hasta tres horas en Los Libertadores

Tras una mañana con tránsito fluido, el paso a Chile volvió a congestionarse la tarde de este domingo, con esperas de hasta tres horas en el complejo de Los Libertadores.

Las filas interminables de este domingo en el paso a Chile.

El tránsito por el paso a Chile volvió a complicarse durante la tarde de este domingo, luego de una mañana marcada por la fluidez y tiempos de espera mínimos. De acuerdo con la información oficial actualizada, se registran demoras de hasta 180 minutos en el sector chileno, un contraste marcado con el panorama alentador que se había dado en las primeras horas del día.

Según el reporte difundido en horas de la tarde, en el sector argentino de Roque Carranza los vehículos particulares presentan 30 minutos de espera, mientras que desde el túnel internacional hasta el complejo Los Libertadores, en Chile, las demoras ascienden a tres horas.

De la fluidez matinal al colapso vespertino Embed - Filas paso a Chile Durante la mañana de este domingo, el cruce internacional mostraba un funcionamiento ágil, con apenas 10 minutos de espera del lado argentino y unos 15 minutos en territorio chileno. Ese escenario alentó a muchos viajeros a emprender el viaje hacia el país vecino, lo que derivó en un incremento progresivo del flujo vehicular y, finalmente, en un nuevo cuello de botella en el complejo fronterizo chileno.

El cambio de panorama vuelve a poner en evidencia la sensibilidad del paso internacional ante picos de circulación, especialmente durante los fines de semana de verano, cuando se combina el turismo con el recambio de viajeros que regresan o intentan cruzar en horarios similares.

Recomendaciones antes de viajar Con el Paso Cristo Redentor habilitado las 24 horas, los organismos de frontera reiteran la importancia de consultar el estado del tránsito en tiempo real, además de verificar las condiciones meteorológicas en alta montaña, antes de iniciar el viaje.