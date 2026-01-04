El dato que esperan los viajeros: cómo sigue este domingo el paso a Chile

El inicio de este domingo trajo una señal alentadora para quienes planean cruzar el paso a Chile . De acuerdo con la información oficial difundida pasadas las 7.30, el tránsito se presenta fluido y con demoras mínimas en ambos lados de la cordillera , en un escenario muy distinto al registrado durante los días de mayor movimiento por las fiestas.

Del lado argentino, en el sector de Roque Carranza , los vehículos particulares registran apenas 10 minutos de espera , mientras que en Chile, desde el túnel internacional hasta el complejo Los Libertadores , las demoras rondan los 15 minutos .

El panorama confirma la tendencia de las últimas jornadas, marcada por una fuerte reducción en los tiempos de espera luego del colapso registrado entre Navidad y Año Nuevo , cuando cientos de mendocinos viajaron al país vecino y las filas llegaron a superar ampliamente las dos horas.

Con el paso internacional habilitado las 24 horas y condiciones operativas normales, los organismos de frontera reiteran la recomendación de consultar el estado del tránsito y la situación meteorológica en alta montaña antes de emprender viaje, especialmente ante el incremento del flujo turístico durante los fines de semana de verano.

Además del buen panorama en el Sistema Integrado Cristo Redentor, las autoridades informaron que el Paso Internacional Pehuenche se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación .

Según el comunicado oficial emitido este domingo desde Malargüe, el cruce funciona con los siguientes horarios:

Salida de Argentina: de 8 a 19

Ingreso a Argentina: de 8 a 20

En cuanto a la transitabilidad, se indicó que la Ruta Nacional 145 se encuentra habilitada con precaución, especialmente en el tramo comprendido entre Las Loicas y el límite internacional, donde hay sectores con calzada en reparación, de acuerdo a lo informado por Vialidad Nacional.

Desde los organismos de frontera recomiendan a los conductores verificar el estado de rutas antes de viajar y circular con atención en los sectores señalizados, especialmente durante el período de mayor movimiento turístico.