Verano en Chile: de cuánto son las demoras en Los Libertadores

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación. Se puede cruzar al vecino país las 24 horas.

Luego de jornadas marcadas por las demoras, filas kilométricas y complicaciones en el paso a Chile, este viernes hay 30 minutos de espera en Los Libertadores . Del lado argentino, en tanto, el tiempo de espera es de apenas 10 minutos para vehículos particulares.

El contraste con lo ocurrido durante el lapso que comprende Navidad y Año Nuevo es marcado. Durante esos días, las demoras superaron los 150 minutos, cuando cientos de mendocinos iniciaron viaje hacia Chile. En el inicio del 2026, el tiempo de espera se redujo considerablemente.

Previo a iniciar viaje, los organismos de frontera recomiendan corroborar el estado de transitabilidad y el tiempo en alta montaña para evitar inconvenientes. Además, solicitan respetar las indicaciones en la ruta y continuar atentos a las actualizaciones oficiales, ya que el flujo vehicular hacia Chile incrementa considerablemente en verano . El estado del paso a Chile se puede revisar en https://www.argentina.gob.ar/interior/secretaria-de-interior/subsecretaria-de-asuntos-politicos/centros-de-frontera

El pronóstico de Contingencias Climáticas indica para este viernes una jornada con poca nubosidad. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 10°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: 1 °

El sábado, en tanto, el pronóstico anticipa un día "algo nublado e inestable en cordillera". El domingo mejorarían las condiciones climáticas, ya que se espera que esté algo nublado en cordillera, pero sin probabilidad de tormentas.

El paso Pehuenche está habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación, con los siguientes horarios:

Salida de Argentina: de 9 a 19 horas.

Entrada a Argentina: de 9 a 20 horas.

La Ruta 145 se encuentra transitable con precaución entre la localidad de Las Loicas y el límite internacional, por calzada en reparación, según la información brindada por por personal de Vialidad Nacional.