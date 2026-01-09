Otra familia mendocina sufrió el robo de su vehículo en la Costa Atlántica: los detalles del caso

El caso de una familia de Mendoza que sufrió esta semana el robo de su vehículo mientras vacacionaba en la Costa Atlántica , generó preocupación entre turistas y las autoridades de las localidades balnearias en plena temporada de Verano 2026. Sin embargo, no fue el único episodio que tuvo a mendocinos como víctima, ya que días antes hubo otro hecho similar.

La información a la que accedió MDZ señala que una familia conformada por cinco integrantes llegó alrededor de las 14.45 al centro de Mar del Plata y estacionaron su camioneta Toyota Hilux SW4 gris sobre calle Pellegrini , cerca de la intersección con Quintana. Acto seguido, fueron a comer al popular restaurante Manolo , ubicado en calle Leandro N. Alem .

Alrededor de las 17, el grupo familiar regresó al sector donde habían dejado estacionado el vehículo, pero descubrieron que ya no se encontraba allí. Por eso, alertaron a la línea de emergencias 911 sobre el robo y el propietario fue entrevistado por personal policial que se desplazó hasta el lugar.

El dueño brindó algunos detalles sobre las características del rodado, la alarma y el combustible que tenía disponible. Asimismo, enumeró las pertenencias que estaban dentro del habitáculo: una consola Nintendo Switch , una tablet Lenovo , una silla de bebé, dos paletas de paddle y varias pelotas de diferentes deportes, consta en la denuncia radicada en una sede judicial de la zona.

Por su parte, los propios dueños les relataron a los funcionarios policiales que consultaron con trabajadores y transeúntes en la escena del robo, pero todos coincidieron en que "no vieron nada" y no aportaron datos que permitieran localizar a los autores o al vehículo sustraído.

La inseguridad en la Costa Atlántica

Asimismo, las víctimas mantuvieron una charla con este portal y fueron críticos con la inseguridad en la Costa Atlántica, así como también explicaron que vivieron una verdadera odisea para conseguir movilidad en la que regresar, ya que viajaban con un bebé pequeño.

Hasta este viernes, no habían tenido ningún tipo de novedad acerca de su camioneta y mucho menos sobre los malvivientes que perpetraron el robo.

Otro robo a mendocinos en Mar Chiquita

Este lunes otro grupo de turistas oriundos de Mendoza sufrieron también el robo de su vehículo mientras disfrutaban de unos días de descanso en una playa de Camet Norte, en el partido bonaerense de Mar Chiquita.

El hecho ocurrió mientras se encontraban en la playa y, al regresar, advirtieron que su Fiat Cronos, el cual habían comprado hace tres meses, había sido sustraído.

De acuerdo con medios locales, en la zona donde ocurrió el robo no había cámaras de seguridad, lo que dificulta la investigación, más allá de que la familia radicó la denuncia correspondiente y brindó la mayor cantidad de detalles posibles.

Las víctimas fueron entrevistadas por Canal 8 de Mar del Plata y la madre del grupo familiar ofreció su relato: “Estábamos en la playa, bueno, y nos robaron el auto, o sea, una situación muy desesperante, muy angustiante”. Además, expresó su sorpresa por lo ocurrido: “Nosotros, la tercera o cuarta vez que venimos, nunca jamás nos ha pasado nada”.

La mujer también apuntó contra la falta de seguridad en la zona y pidió respuestas a las autoridades locales: “Pedir al municipio, yo como turista, que por favor haya mayor seguridad”, reclamó.

Asimismo, agregaron con angustia: “Nosotros queríamos visualizar esto para que nos ayuden a buscar el auto y también para darle voz a la gente local, ya que parece que acá nadie va e informa nada”, sentenciaron.