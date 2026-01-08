Le robaron el auto a una familia mendocina que vacacionaba en Mar del Plata

La inseguridad que preocupa a muchos mendocinos cuando salen a turistear no se limita solo a Chile, donde en las últimas semanas se conocieron casos de estafas y robos . Esta vez, el foco no está puesto en una frontera ni en un destino internacional, sino en la Costa Atlántica. Mar del Plata y sus alrededores quedaron en el centro de la escena, no por sus playas ni por sus clásicos churros, sino por el mal momento que vivió una familia mendocina .

Los turistas oriundos de Mendoza sufrieron el robo de su auto mientras disfrutaban de unos días de descanso en una playa de Camet Norte, en el partido bonaerense de Mar Chiquita. El hecho ocurrió mientras estaban en la playa y, al regresar, se encontraron con que el vehículo ya no estaba. Se trata de un Fiat Cronos blanco, con apenas tres meses de uso, cuyo paradero todavía es desconocido.

Según trascendió, en la zona donde ocurrió el robo no hay cámaras de vigilancia, lo que dificulta la investigación. La familia realizó la denuncia correspondiente, pero hasta el momento no hubo novedades sobre el auto. La situación generó no solo pérdidas materiales, sino también una profunda angustia y frustración en medio de lo que debía ser un viaje de descanso.

El caso tomó mayor visibilidad luego de que el Canal 8 de Mar del Plata entrevistara a la familia damnificada. En diálogo con el medio, la madre relató el momento vivido: “Estábamos en la playa, bueno, y nos robaron el auto, o sea, una situación muy desesperante, muy angustiante”. Además, expresó su sorpresa por lo ocurrido: “Nosotros, la tercera o cuarta vez que venimos, nunca jamás nos ha pasado nada”.

La mujer también apuntó contra la falta de seguridad en el lugar y pidió respuestas a las autoridades locales. “Pedir al municipio, yo como turista, que por favor haya mayor seguridad”, reclamó. En ese contexto, explicó que el robo los obligó a modificar por completo sus planes y a asumir gastos inesperados.

“Obviamente, veníamos en el auto y ahora tenemos que costear nuestros pasajes y demás, y toda la bronca, toda la impotencia que conlleva esta situación”, agregó. Sin su vehículo, la familia tuvo que comprar pasajes de micro para volver a Mendoza antes de lo previsto, dando por terminadas las vacaciones de manera abrupta.

Una de las hijas también tomó la palabra durante la entrevista y fue contundente al hablar sobre el impacto del hecho. “¿Piensan volver después de algo así? No, realmente no, ni se lo voy a recomendar a ningún familiar y amigo”, aseguró. Sus palabras reflejaron el malestar que quedó tras el episodio.

Reclamo público y advertencia a otros turistas

La familia explicó que decidió hacer público el caso para buscar ayuda y para visibilizar una situación que, según señalaron, también afecta a los vecinos de la zona. “Nosotros queríamos visualizar esto para que nos ayuden a buscar el auto y también para darle voz a la gente local, ya que parece que acá nadie va e informa nada”, expresaron al Canal 8.

En ese mismo sentido, insistieron en la necesidad de reforzar la seguridad durante la temporada de verano. “Este es un pueblo donde hay alto turismo y la verdad que es horrible”, remarcaron. El mensaje final fue claro y directo, con una advertencia para otros mendocinos y turistas que estén pensando en viajar.

“Siendo sincera, a cualquier familiar o amigos de mi provincia no voy a recomendarle venir para acá, porque es una situación horrible y no me gustaría que le pase a nadie”, concluyó la madre. Un testimonio que vuelve a encender la alarma sobre la inseguridad en destinos turísticos y deja a una familia mendocina con el sabor amargo de volver a casa sin su auto.