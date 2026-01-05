Cerro Arco y luna llena: la actividad que revolucionó la noche de Mendoza

Este sábado 3 de enero se registró el primer plenilunio del año y muchos mendocinos decidieron compartir el ritual en el imponente paisaje precordillerano de El Challao, en Las Heras. Caminando, corriendo o en bicicleta, los amantes de la luna y la montaña ascendieron al Cerro Arco para disfrutar, con buen clima y una vista privilegiada, la intensa luz de la superluna.

La base del cerro comenzó a poblarse desde horas previas al atardecer. Sin embargo, el movimiento se extendió durante la noche con grupos que decidieron compartir el pintoresco recorrido de 4,5 kilómetros.

Deportistas experimentados y amateurs, familias con niños y personas mayores, lograron completar el ascenso en una jornada que reunió a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

Sin dudas, el Cerro Arco se ha convertido en un ícono de los mendocinos . Cada fin de semana convoca a corredores, caminantes y ciclistas que buscan disfrutar del aire libre, el paisaje precordillerano y la actividad física en un entorno único. Este sábado, con la primera luna llena de 2026, su fácil acceso y panoramas privilegiados lo convirtieron en el lugar elegido para disfrutar el plenilunio.

El buen clima acompañó una esperada jornada de ritual. Desde la tarde, las familias y grupos de amigos llegaron para emprender el ascenso a la cumbre. Cada uno, a su ritmo, logró completar el recorrido desde el Puesto Puerta de la Quebrada hasta la cumbre, que esta vez estaba especialmente pedregoso debido a las recientes lluvias.

Después de las 22 horas, la enorme luna llena iluminó el paisaje. Desde lo alto se podía contemplar la ciudad, brillante bajo su luz. Aunque de momentos la visión se dificultaba, el movimiento de personas no se detuvo. Con linternas o disfrutando del entorno oscuro pero luminoso, la gente continuó subiendo para admirar la luna y tomarse la ya tradicional foto con el cartel del cerro.

Cerro Arco-Luna llena (4) La ciudad y sus luces desde el Cerro Arco

La primera luna llena de 2026

La luna llena del sábado 3 de enero marcó el inicio del ciclo lunar de 2026. En esta ocasión, ofreció una imagen imponente, más cercana y luminosa de lo habitual debido a la superluna.

Según la astronomía, este fenómeno coincidió con el perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar en el que la Luna se encuentra más cerca de la Tierra. Como resultado, la luna se vio más grande y brillante.