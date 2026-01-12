Pronóstico: alerta por tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento para hoy en Argentina
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que Mendoza, San Luis y La Pampa estarán bajo alerta por tormentas durante la noche de este lunes 12 de enero.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes habrá alerta meteorológica por tormentas en Argentina, concentrada en Mendoza, San Luis y La Pampa. Según el organismo, los fenómenos más intensos se esperan durante la noche, cuando podrían registrarse tormentas localmente fuertes.
De acuerdo al SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.
Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de forma puntual, especialmente en eventos de mayor intensidad.
Recomendaciones ante la alerta por tormentas
Ante este escenario, el pronóstico oficial recomienda extremar precauciones y seguir estas medidas preventivas:
- Evitar salir durante el desarrollo de las tormentas.
- No sacar la basura y limpiar desagües y sumideros para evitar anegamientos.
- Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua al hogar.
- Cerrar y mantenerse alejado de puertas y ventanas.
- Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si se está al aire libre, buscar refugio inmediato en un edificio, vivienda o vehículo cerrado.