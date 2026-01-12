Pronóstico: alerta por tormentas, granizo y fuertes ráfagas de viento para hoy en Argentina

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que Mendoza, San Luis y La Pampa estarán bajo alerta por tormentas durante la noche de este lunes 12 de enero.

El pronóstico del SMN anticipa tormentas nocturnas con lluvias intensas en el oeste y centro del país.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este lunes habrá alerta meteorológica por tormentas en Argentina, concentrada en Mendoza, San Luis y La Pampa. Según el organismo, los fenómenos más intensos se esperan durante la noche, cuando podrían registrarse tormentas localmente fuertes.

De acuerdo al SMN, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”. Estas condiciones estarán acompañadas por actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento y abundante caída de agua en cortos períodos.

mapa_alertas (49) Argentina tendrá este lunes alerta por tormentas en Mendoza, San Luis y La Pampa. Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 60 mm, aunque no se descarta que en algunos sectores puedan superarse de forma puntual, especialmente en eventos de mayor intensidad.

Recomendaciones ante la alerta por tormentas Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Ante este escenario, el pronóstico oficial recomienda extremar precauciones y seguir estas medidas preventivas: