Veteranos argentinos y británicos ya se reunieron para el ascenso final al Aconcagua

Excombatientes de la Guerra de Malvinas mantuvieron su primer encuentro en la expedición conjunta al Aconcagua.

En las últimas horas se concretó el encuentro entre los veteranos argentinos y británicos de la Guerra de Malvinas que participarán de la iniciativa “Aconcagua – Cumbre por la Paz”, el proyecto que los unirá en un ascenso conjunto a la montaña más alta de América como símbolo de diálogo y reconciliación.

El encuentro representó un momento clave dentro de la expedición, ya que permite que excombatientes de ambos países, que hace más de cuatro décadas estuvieron enfrentados en el campo de batalla, se reencuentren en un contexto completamente distinto, marcado por el respeto mutuo, la conversación y la convivencia. Las imágenes registradas reflejan ese clima: saludos, charlas compartidas y gestos simples que condensan el espíritu de la propuesta.

Más allá del desafío deportivo y logístico que implica el ascenso al Aconcagua, la iniciativa pone el foco en el encuentro humano, en la posibilidad de construir un mensaje común entre quienes atravesaron la guerra en carne propia. El hecho de verse, reconocerse y avanzar juntos se convirtió en una señal concreta del objetivo que persigue el proyecto: transformar una historia de conflicto en un mensaje de paz.

Este primer contacto se dio en la antesala del inicio formal de la expedición y forma parte de una serie de actividades pensadas para fortalecer el vínculo entre los participantes antes de internarse en la montaña. La convivencia previa, el intercambio de experiencias y la construcción de confianza aparecen como elementos centrales de un proceso que busca trascender lo simbólico.

Con este encuentro, veteranos argentinos y británicos dieron un paso significativo en una iniciativa inédita, que ya comienza a escribir una nueva página en la relación entre excombatientes de Malvinas, con Mendoza y el Aconcagua como escenario de un mensaje que apunta a la memoria, el respeto y la paz.