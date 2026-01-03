Veteranos argentinos y británicos de Malvinas subirán juntos el Aconcagua como símbolo de paz

En tiempos en los que un mundo sin violencia parece una utopía , veteranos de la Guerra de Malvinas , argentinos y británicos , se unirán para demostrar que, al menos por un rato y en algún lugar del mundo, la paz en la Tierra puede ser real.

" Aconcagua - Cumbre por la Paz" , reunirá nuevamente a argentinos y británicos, pero esta vez lejos del campo de batalla. Entre el 5 y 20 de enero, 6 veteranos ingleses y 9 veteranos de Argentina que combatieron en Malvinas buscarán hacer cumbre en el Aconcagua como símbolo de unión, memoria y paz.

La idea tuvo su origen en abril de 2025 cuando Oscar Barrios , presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra de Malvinas Mendoza, recibió un llamado solicitando el apoyo para una expedición de veteranos en el Aconcagua. El objetivo era claro, dar un mensaje de paz al mundo y apoyar una actividad humanitaria: patrullas de Argentina y del Reino Unido subiendo juntas la montaña más alta de Sudamérica.

"Apoyamos esta actividad tan importante y tan insólita. Porque en la historia nunca se han juntado enemigos para ver su problemática. Es algo humanitario", expresó Oscar Barrios en diálogo con MDZ .

El primer encuentro entre los excombatientes será este domingo 4 de enero. Las patrullas se reunirán en la terraza de la Municipalidad de Mendoza, en un ambiente descontracturado, que incluirá picada y una degustación de vinos.

El lunes 5 de enero será la ceremonia de inicio en el Parque Provincial Aconcagua. Luego, los 15 veteranos, entre ingleses y argentinos de 60 a 70 años, buscarán hacer cumbre.

Además de autoridades mendocinas, también está prevista la presencia de distintas autoridades diplomáticas, entre ellas la embajadora del Reino Unido en Argentina.

WhatsApp Image 2026-01-02 at 09.46.48

"Nosotros estamos presentes porque se trata de algo humanitario. Estamos muy contentos y expectantes a ver qué pasa con este movimiento que estamos haciendo. No deja de ser una hermosa expectativa. Ellos vivieron lo mismo que nosotros, olvido, destierro. Durante 25 años estuvimos muy mal los veteranos, principalmente los soldados que no conseguían trabajo porque eran los locos de la guerra", contó Barrios.

Si bien el ascenso al Aconcagua está programado entre el 5 y 20 de enero, Barrios explicó que cada uno de ellos irá a su ritmo, ya que si bien hubo preparación previa, las condiciones físicas son diferentes en cada uno de los excombatientes.

Aconcagua excombatientes El ascenso al Aconcagua iniciará el lunes 5 de enero. Peaks 4 Peace

Al finalizar la expedición, está planeado una acto de cierre. Para esta etapa está pactada la participación de Geoffrey Cardozo, un ex oficial del ejército británico que, luego de la guerra de Malvinas, fue enviado a las islas para coordinar la recuperación y el entierro de los combatientes argentinos caídos en el Cementerio Militar de Darwin.

Sentimientos encontrados ante el encuentro con británicos

La Cumbre por la Paz en el Aconcagua es un llamado al mundo contra la guerra. Sin embargo, la iniciativa genera sentimientos encontrados en aquellos que no comparten la idea de diálogo ni encuentro con los ingleses.

Ante el desacuerdo, Barrios mencionó que todos los puntos de vista son aceptables, y llamó al respeto entre ambas partes: argentinos y británicos.

"No deja de ser una incógnita lo que va a ocurrir. Nuestro mensaje será abrir las puertas de Mendoza con un apretón de manos y adelante pase. Con todos los cuidados que conlleva esto, sin tentación de banderas ni de símbolos, de las dos partes. Veremos que sucede al regreso", concluyó el veterano de Malvinas.

La Cumbre por la Paz no puede modificar el pasado ni saldar discusiones inconclusas. Su objetivo es otro: habilitar diálogo y un encuentro entre aquellos que atravesaron la guerra en carne propia y que, a pesar de lo vivido, deciden unirse para demostrar que un mundo sin violencia ni rencores es posible. Porque la paz también se construye a través de estos gestos.