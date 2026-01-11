Incendios en el sur: el Gobierno nacional envió 300 brigadistas y 15 aviones ante la emergencia

El Gobierno Nacional desplegó casi 300 brigadistas, 15 medios aéreos y apoyo militar para combatir los incendios que afectan a la Patagonia.

Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas.

En el marco de los incendios forestales que azotan a la Patagonia, desde el Gobierno Nacional ratificaron este domingo que seguirán enviando asistencia técnica y humana a los lugares que se encuentran bajo emergencia.

Captura de pantalla 2026-01-11 162635 En medio de los incendios forestales en la Patagonia, el Gobierno Nacional envío más de 300 brigadistas para brindar asistencia. NA De acuerdo a lo informado por el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, actualmente 295 brigadistas se encuentran en el terreno operativos con el fin de contener el avance del fuego. De la totalidad de los expertos, el gobierno nacional aportó 232 brigadistas, de los cuales 128 pertenecían a Parques Nacionales y 104 a la Agencia Federal de Emergencias (AFE), mientras que la provincia de Córdoba sumó 63 expertos.

El operativo para palear los incendios en el sur La operación incluyó la participación de la Fuerza Aérea con 15 medios aéreos y traslado de personal, las Fuerzas Armadas que otorgan apoyo logístico y asistencia sanitaria permanente, además de equipamiento como camiones autobomba con tracción 4x4 para acceder a las zonas que poseen una transitabilidad dificultosa.

Por otro lado, el gobierno se encuentra coordinando el envío de suministros básicos en conjunto con las provincias y los municipios bajo la amenaza del fuego donde hay cientos de damnificados.

El exvocero presidencial señaló el trabajo conjunto de los cuerpos de bomberos voluntarios y envío sus agradecimientos a quienes "arriesgan su vida para salvar la de los argentinos".