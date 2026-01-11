Incendios en el sur: el desesperado reclamo de los brigadistas

Mientras combaten los incendios que golpean al sur del país, brigadistas de distintos Parques Nacionales alzaron la voz desde Lago Menéndez, en Chubut, para exigirle al Gobierno nacional salarios dignos, estabilidad y una jubilación acorde al riesgo que implica su tarea.

El reclamo se da en uno de los momentos más críticos de la temporada de fuego en la Patagonia, con más de 12 mil hectáreas quemadas hasta el momento.

Los trabajadores aseguraron que su situación no es nueva y que lleva años sin resolverse. “Estamos pidiendo lo esencial: un salario digno, una planta permanente y una jubilación acorde”, expresaron en un video difundido en redes sociales por el brigadista del Parque Nacional Nahuel Huapi, Fabián Lagos.

Según señalaron, las condiciones actuales no reflejan ni la exigencia física ni el peligro permanente al que están expuestos.

El reclamo se produce mientras varios focos de incendio continúan activos en la cordillera de Chubut y en áreas protegidas como el Parque Nacional Los Alerces. Las llamas avanzan sobre zonas de alto valor ambiental y mantienen en vilo a comunidades cercanas, con evacuaciones preventivas y operativos de emergencia que se extienden día y noche.

Los incendios en la Patagonia, Chubut Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. EFE

Un operativo nacional en medio de la protesta

El Gobierno nacional desplegó casi 300 brigadistas, 15 medios aéreos y apoyo logístico de las Fuerzas Armadas para intentar contener el avance del fuego. A ese operativo se suman camiones autobomba, traslados de personal y asistencia sanitaria permanente en las zonas más comprometidas.

Sin embargo, desde los cuerpos que participan del combate señalan que el despliegue no alcanza para tapar un problema estructural.

Incendios en Chubut, Patagonia Los incendios en la Patagonia ya arrasaron con más de 4.000 hectáreas. X

Mientras aviones y recursos llegan para apagar las llamas, los trabajadores reclaman que las condiciones en las que desempeñan su labor siguen siendo precarias y sin una solución de fondo.

Un reclamo que viene desde hace años

Los brigadistas aseguran que la falta de pases a planta permanente, los salarios bajos y la ausencia de un régimen jubilatorio apto vienen siendo parte del problema desde hace mucho tiempo. En cada temporada de incendios, afirman, la situación vuelve a quedar expuesta cuando la emergencia pone a prueba al sistema.