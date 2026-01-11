Emergencia por lluvias en Corrientes y Chaco: evacuados, ríos desbordados y daños en varias localidades

Es crítica la situación en las provincias de Corrientes y Chaco por las intensas lluvias registradas en los últimos días. En Corrientes hay 354 personas evacuadas en seis localidades correntinas, como consecuencia de inundaciones, desbordes de ríos y daños provocados por temporales.

La situación más grave se registra en la localidad de San Luis del Palmar, donde el impacto del agua lleva casi un mes. En esta localidad, 309 personas permanecen evacuadas, convirtiéndola en el epicentro de la emergencia hídrica provincial. A ese número se suman más de 200 vecinos que debieron autoevacuarse en viviendas de familiares o amigos ante el avance del agua.

Otra ciudad en emergencia es San Roque, donde el río Santa Lucía se desbordó y obligó a evacuar a 18 personas, según especifica el diario El Litoral de Corrientes. Los sanroqueños afectados fueron trasladados al Albergue Avesa ante el avance del agua sobre zonas habitadas. Las autoridades indicaron que la situación se mantiene bajo estricta vigilancia, ya que el nivel del río continúa en ascenso tras las recientes precipitaciones.

Otras localidades también presentan evacuados, aunque en menor número. En El Sombrero se registran siete personas evacuadas, mientras que en San Miguel el número asciende a 11. En Ituzaingó, en tanto, hay seis evacuados como consecuencia del impacto de las lluvias.

Mburucuyá atraviesa un panorama particular. Allí, un fuerte temporal registrado provocó importantes destrozos, incluyendo la voladura de techos en al menos 20 viviendas. Como consecuencia de la pérdida total de sus casas, tres personas debieron ser evacuadas.

El número de evacuados en Mburucuyá es menor en comparación con otras localidades, pero los daños materiales generaron una situación de extrema vulnerabilidad para las familias afectadas, que perdieron prácticamente todas sus pertenencias.

Vuelve el calor y días sin lluvias en la provincia

En la provincia de Chaco, un relevamiento que incluye datos acumulados hasta enero de 2026 revela que, de 66 localidades, 45 superaron el promedio histórico de precipitaciones en al menos tres meses consecutivos.

En el Gran Resistencia, los registros muestran un comportamiento marcadamente superior a los promedios históricos. Resistencia acumuló cerca de 980 milímetros, muy por encima de su promedio anual de 636 mm, mientras que Barranqueras alcanzó 1.019 milímetros, superando ampliamente su media histórica de 616 milímetros. En ambos casos, el exceso se concentró en al menos tres meses con lluvias por encima de lo normal, según detalla la APA.

Localidades del sur chaqueño figuran entre las más afectadas por precipitaciones superiores a la media histórica. En las ciudades de Fontana y Puerto Vilelas se registraron 661 milímetros frente a un promedio anual de 605 milímetros.

El Impenetrable

Las localidades de El Impenetrable chaqueño exhiben a Taco Pozo con 131 milímetros, frente a un promedio histórico de 337 milímetros, mientras que Fuerte Esperanza registró 322 milímetros, también por debajo de su media anual de 412 milímetros. En Sáenz Peña, también las precipitaciones superan los valores normales del período.

Sur del Chaco

La zona sur del Chaco concentra algunos de los valores más altos del período analizado. Localidades como Charadai, Horquilla, Samuhú y Villa Ángela superaron ampliamente los registros históricos anuales, con varios meses consecutivos por encima de la media.