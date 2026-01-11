Eduardo Feinmann destrozó a Marcela Feudale por los dichos sobre los incendios en Chubut

Eduardo Feinmann y Marcela Feudale protagonizaron un tenso cruce a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando la periodista y conductora de Radio 10 realizó declaraciones sobre los incendios que están desarrollándose en la provincia de Chubut.

"Ayer escuché en Radio 10 a la irresponsable de Marcela Feudale aseverando, diciendo que tenía buenas fuentes que indicaban que los fuegos de Chubut fueron iniciados por dos israelíes", comenzó escribiendo el periodista en X (antes Twitter).

Luego, agregó: "Eso es totalmente falso. Fue un comentario mentiroso y anti israelí, anti judío y antisemita". Por supuesto que Marcela Feudale no se quedó callada y decidió responderle al conductor.

Eduardo Feinmann apuntó contra Marcela Feudale Captura de pantalla 2026-01-11 112554 Eduardo Feinmann contra Marcela Feudale. Foto: X / @edufeiok "Yo discriminar Feinmann? Sabes perfectamente que no. No anida en mí ánimo discriminatorio alguno. Pero en fin, en tiempos confusos más vale hacerlo pasar por tal. Si la fuente que me informó es errónea, yo solo hablaba de la posible comisión de un delito sin ánimo ulterior alguno", expresó la periodista.