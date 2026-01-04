Eduardo Feinmann destrozó a Cristina Fernández de Kirchner por criticar la detención de Nicolás Maduro

El periodista no tuvo filtros a la hora de opinar sobre el posteo que realizó la expresidenta.

Cristina Fernández de Kirchner se expresó públicamente en sus redes sociales luego de lo que fue la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Minutos después, Eduardo Feinmann no dudó y arremetió contra la expresidenta.

"Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EEUU volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", comenzó escribiendo.

Luego, agregó: "Resulta insoslayable señalar que el objetivo perseguido y declarado públicamente por el gobierno de Donald Trump, al llevar adelante lo que denominó pomposamente como "Operación Resolución Absoluta", no es "restablecer un gobierno democrático en la República de Venezuela", ni "la lucha contra el narcotráfico", sino apoderarse de la mayor reserva a nivel global de petróleo convencional… A cara descubierta".

Eduardo Feinmann decidió salir al cruce y destrozó a Cristina Fernández con un contundente posteo: "Cállese criminal. Usted también forma parte del club de criminales, por eso defiende a su amigo y socio Maduro".