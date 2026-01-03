Eduardo Feinmann festejó la captura de Nicolás Maduro y mandó al frente a Cristina Fernández de Kirchner con un video: "Nunca olvidar"

Este sábado, Eduardo Feinmann se mantuvo muy activo en las redes sociales tras darse a conocer la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela . Mientras el conductor se encuentra de vacaciones, no se privó de opinar sobre el acontecimiento del que habla el mundo entero, y le dedicó un filoso dardo a Cristina Fernández de Kirchner .

" Venezuela libre!", fue la primera reacción de Feinmann esta mañana luego de que se confirmara la detención de Maduro en medio de un ataque militar de Estados Unidos.

Luego,el periodista sentenció sobre Nicolás Maduro : "Ahora le tocará traje naranja. Será juzgado por sus graves violaciones a los DDHH, a sus múltiples torturas, a sus múltiples asesinatos, por ser el jefe de una organización narco criminal".

Por otro lado, Eduardo Feinmann compartió desde su cuenta de X las palabras de apoyo del presidente Javier Milei al ataque militar norteamericano a Venezuela que derivó en la detención de Nicolás Maduro , y el conductor también sumó el comunicado oficial de la Cancillería Argentina.

A la hora de mencionar a los referentes de la escena política nacional e internacional que cuestionaron en duros términos el accionar de Estados Unidos, Feinmann no dudó descalificarlos categóricamente tildándolos de colaboradores de Maduro . Entre los disidentes, se destacó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien condenó la intervención de Donald Trump señalando: “Estos actos superan una línea inaceptable y representan una grave afrenta a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. Ante tal declaración, el comunicador de A24 disparó: "La reacción de apoyo al narco terrorista, por parte de su amigo Lula". El mismo concepto lo replicó para otras figuras que condenaron el ataque, como el mandatario chileno Gabriel Boric, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum; y el líder colombiano Gustavo Petro.

Eduardo Feinmann disparó contra los referentes de la política que repudiaron la captura de Nicolás Maduro

feinmann gobernado de la rioja Eduardo Feinmann arremetió contra el gobernador de La Rioja por su repudio a la captura de Nicolás Maduro. X @edufeiok

Otro punzante posteo de Eduardo Feinmann estuvo dirigido a Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja que condenó "los hechos de violencia registrados en Venezuela" por parte de Estados Unidos. "Payaso", retrucó tajante el periodista ante los dichos del representante de la provincia norteña.

En su derrotero de descargos contra los disidentes de la detención de Maduro, Feinmann también le respondió a la diputada nacional Myriam Bregman, quien manifestó en referencia al festejo del oficialismo nacional por la intervención de los Estados Unidos en Venezuela: "La gusanera está de fiesta. La movilización antimperialista es la respuesta". Ante el comentario de la funcionaria, la respuesta del comunicador fue: "Viva la libertad y la democracia !! Afuera los dictadores asesinos, criminales violadores de los DDHH! Los dictadores no son ni de izquierda ni de derecha, son dictadores. Punto".

Eduardo Feinmann recordó el vínculo de Nicolás Maduro con Cristina Fernández de Kirchner

El recordado brindis de Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Maduro

Por último, Eduardo Feinmann arremetió contra Cristina Fernández de Kirchner al recordar un momento en que la expresidenta de nuestro país condecoró a Nicolás Maduro con la Orden del Libertador San Martín.

En aquella oportunidad, precisamente el 8 de mayo de 2013, Fernández de Kirchner invitó a un brindis por Argentina y Venezuela, Al chocar las copas, la exfuncionaria se acercó al presidente venezolano y pronunció: "Salud Nicolás".

El gesto en cuestión fue recordado este sábado por Feinmann, que compartió un fragmento del video de aquel acto de hace doce años, y remarcó sobre Cristina Fernández de Kirchner y su vinculación con Nicolás Maduro: "Nunca olvidar. Jamás olvidar".