Los mensajes de Ricardo Montaner para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro
Ricardo Montaner compartió este sábado un par de elocuentes posteos desde sus redes sociales, tras darse a conocer la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante un ataque planificado por Estados Unidos.
Mientras empezaron a viralizarse imágenes de explosiones y columnas de humo en Caracas y otras ciudades venezolanas, Montaner decidió pronunciarse sobre los acontecimientos. Si bien el popular cantante nació en nuestro país, forjó su carrera y su familia en el territorio que ahora comienza una nueva etapa tras la caída de Maduro.
Por un lado, desde su cuenta de X, Ricardo Montaner escribió este sábado: "Qué hermosa mañana, ehhh...!". Poco después, tras recibir críticas por el tono de su publicación, el artista imploró desde un posteo en sus historias de Instagram por la protección de Venezuela.
Ricardo Montaner pidió por el pueblo de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro
“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, expresó el cantante junto a los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”. junto a tres corazones amarillo, azul y rojo, en alusión a los colores de la bandera.
Ricardo Montaner se mudó a los seis años a la ciudad de Maracaibo junto a su familia, y fue en Venezuela donde se convirtió en una de las figuras de la música latina. Con dos matrimonio y cinco hijos, incluyendo los conocidos Ricardo, Mauricio y Evaluna; el intéprete de Cachita se mudó a Estados Unidos tras un episodio de inseguridad que incluyó un secuestro.