Los mensajes de Ricardo Montaner para Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ricardo Montaner compartió este sábado un par de elocuentes posteos desde sus redes sociales, tras darse a conocer la noticia de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela durante un ataque planificado por Estados Unidos.

Mientras empezaron a viralizarse imágenes de explosiones y columnas de humo en Caracas y otras ciudades venezolanas, Montaner decidió pronunciarse sobre los acontecimientos. Si bien el popular cantante nació en nuestro país, forjó su carrera y su familia en el territorio que ahora comienza una nueva etapa tras la caída de Maduro.

Por un lado, desde su cuenta de X, Ricardo Montaner escribió este sábado: "Qué hermosa mañana, ehhh...!". Poco después, tras recibir críticas por el tono de su publicación, el artista imploró desde un posteo en sus historias de Instagram por la protección de Venezuela.

ricardo-montaner-x El mensaje de Ricardo Montaner tras la captura de Nicolás Maduro que generó revuelo. Foto: X @montanertwiter Ricardo Montaner pidió por el pueblo de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro posteo-montaner-instagram El posteo de Ricardo Montaner rezando por Venezuela. Instagram @montaner “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano. Llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíen el futuro de todos los que te aman. Amén”, expresó el cantante junto a los hashtags “Venezuela” y “Venezuela libre”. junto a tres corazones amarillo, azul y rojo, en alusión a los colores de la bandera.