El posteo con el que Nik y Gaturro celebraron la caída de Nicolás Maduro

Tras la captura de Nicolás Maduro , quien tras una acción de ataque de Estados Unidos fue arrestado en Venezuela y se encuentra rumbo a la ciudad de Nueva York en un buque militar junto a su esposa, las repercusiones del acontecimiento no tardaron en llegar y personalidades de la cultura como Nik se expresaron a través de las redes sociales, mediante un posteo protagonizado por su más popular creación, Gaturro .

La detención de Maduro y su mujer, Cilia Flores, se produjo este sábado a la madrugada tras un despliegue militar que impactó en diferentes localidades del país incluyendo su capital, Caracas.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro , quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”, detalló Donald Trump desde su cuenta de Truth Social.

Consultado por The New York Times, el presidente norteamericano tildó de "brillante" el opertivo que derivó en la captura de Maduro . “Muy buena planificación y muchas tropas excelentes y gente estupenda”, enfatizó el mandatario sobre la misión bélica desarrollada en Venezuela .

En este contexto, desde las redes sociales personalidades de la cultura y el espectáculo como Catherine Fulop no tardaron en augurar el principio de una era de libertad para Venezuela . Mientras que el historietista y humorista gráfico Nik apostó por una ilustración de su personaje Gaturro para celebrar el arresto de Nicolás Maduro .

Nik y Gaturro celebraron la caída de Nicolás Maduro

Nik y su personaje Gaturro se expresaron tras la captura de Nicolás Maduro. Instagram @gaturro

"Venezuela libre. Cayó Maduro", escribió Nik junto a una ilustración de Gaturro y un gigantesco corazón con los colores de la bandera del país que este sábado fue intervenido militarmente por Estados Unidos.

En los últimos años, Nik quedó en medio de algunas controversias por su férrea defensa al gobierno de Javier Milei. Cultor del humor político, el creador de Gaturro publica desde hace décadas en el diario La Nación, y en ese medio, en diálogo con Pablo Sirven comentó en una entrevista sobre los ataques que ha recibido por su filiación con el oficialismo: "Lo que pasó conmigo es que yo soy el único dibujante considerado –vamos a decirlo así– de derecha, cuando todos los demás dibujantes y artistas en la Argentina son más de izquierda. Yo fui un precursor de las fake news como víctima. Nunca salí a defenderme porque tengo la teoría de que si vos salís a hablar, producís y retroalimentás la leyenda urbana. Y a mí siempre me fue bien; además, hubo un efecto: cuanto más se hablaba de mí, más crecía el personaje (en referencia a Gaturro). El personaje nunca dejó de crecer. El personaje crece hasta el día de hoy, es el personaje de historieta más vendido".