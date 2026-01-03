Captura de Maduro: la emocionante reacción de Catherine Fulop

Catherine Fulop realizó una encendida y emotiva publicación y está posteando opiniones y videos en sus redes. En la nota, los detalles.

"Dios nos proteja!!!!! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela": esa fue la frase que escribió Catherine Fulop tras conocerse el operativo de EE.UU. por el cual se capturó a Nicolás Maduro y a su esposa.

La actriz, que en Venezuela es una de las figuras del espectáculo más queridas y que reside en Argentina, en donde formó su familia, no deja de subir historias en la red social Instagram manifestando su júbilo.

Captura de pantalla 2026-01-03 a la(s) 10.55.57a. m. (1) El posteo de Catherine Fulop. "Acá estoy, Venezuela, contigo" Luego de las elecciones de 2024, Catherine se había mostrado devastada en redes sociales. Recordemos que en ese momento Nicolás Maduro fue reelegido presidente en medio de denuncias de fraude. La esposa de Osvaldo Sabatini en ese momento se había expresado manifestando su amargura.

“Estoy emocionalmente muy triste. La verdad que uno tiene esperanza porque esperanza es lo último que se pierde, pero es como que yo decía, nos van a dar otro coñazo en el corazón porque teníamos mucha esperanza de poder salir adelante”, expresó en una historia de Instagram.