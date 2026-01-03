Tras la caída de Maduro, el Gobierno prohibirá el ingreso al país de venezolanos relacionados al régimen chavista

Horas después de conocerse la captura de Nicolás Maduro a manos del gobierno de los Estados Unidos , el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , anunció la prohibición de ingreso al país de venezolanos relacionados al régimen chavista.

“La República Argentina ha adoptado nuevas restricciones migratorias en virtud de la captura del dictador Nicolás Maduro . La Dirección Nacional de Migraciones, en un trabajo conjunto con otros organismos del Estado Nacional, ha establecido restricciones para el ingreso al país de ciudadanos venezolanos relacionados al Régimen de Maduro”, escribió el funcionario en X.

“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior, no podrán ingresar a nuestro país”, añadió el jefe de ministros.

Minutos antes, Adorni apuntó contra el peronismo y otros sectores que cuestionaron la detención del dictador. "El kirchnerismo más rancio defendiendo de manera eufórica a una dictadura que empieza a morir. Defender a Nicolás Maduro es defender la muerte, defender los secuestros, defender la extrema pobreza, querer que la gente tenga que escapar de su país para poder sobrevivir y estar de acuerdo con la corrupción y el totalitarismo. Fin", posteó en X el exvocero.

El reciente comunicado del Gobierno tras la captura de Maduro

Además de las declaraciones de Javier Milei en televisión durante la mañana, hubo un reciente comunicado del Gobierno argentino, que fue firmado por el mandatario. "La Oficina del Presidente celebra la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos de América", dice el inicio del texto.

El comunicado del Gobierno sobre Venezuela El comunicado del Gobierno sobre Venezuela

"El régimen socialista que encabezaba Nicolás Maduro es actualmente el mayor enemigo de la libertad en el continente, cumpliendo hasta hoy un rol similar al que tenía Cuba en los años setenta exportando el comunismo y el terrorismo a toda la región. Entre sus operaciones ha realizado interferencias electorales en Argentina, México, Colombia y Bolivia; ha empleado estrategias de infiltración en varios países del continente vía ataques de migración masiva; ha desarrollado alianzas con distintas ONGs progresistas para impulsar la izquierda radical en el mundo; ha fortalecido vínculos con Irán y Hezbolá; ha dado apoyo logístico a Hamás y a la guerrilla en Colombia; y todo esto lo ha financiado con ingresos del narcotráfico que derivan del Cartel de los Soles, organización que fue declarada como grupo terrorista por este Gobierno el pasado 26 de agosto", expresó la Oficina del Presidente, defendiendo el operativo militar norteamericano.

"Con la caída de Maduro, el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, expresa su apoyo para que las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, y en especial el Presidente electo Edmundo González Urrutia, puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas, destacando también el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz, en la defensa de la democracia y de la libertad en Venezuela", se manifestó en el texto.

"La República Argentina confía que estos acontecimientos representen un avance decisivo contra el narcoterrorismo que afecta a la región y, al mismo tiempo, abran una etapa que permita al pueblo venezolano recuperar plenamente la democracia, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos, y pongan fin a la opresión ejercida durante años por el régimen autoritario socialista que encabezaba Maduro. Finalmente, el Presidente Javier G. Milei reafirma su compromiso con el regreso seguro del ciudadano argentino Nahuel Gallo, quien todavía se encuentra en situación de detención arbitraria y desaparición forzada, y recuerda que el régimen venezolano es internacionalmente responsable por su integridad física y su seguridad personal", se concluyó.