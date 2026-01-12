Paso a Chile: el estado actual y la espera en Los Libertadores

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas las 24 horas y en ambos sentidos de circulación.

El tránsito en la ruta a Chile estuvo interrumpido durante la madrugada de este lunes luego de un choque entre un camión y un auto en la Ruta 7. Por el hecho, un hombre perdió la vida y una mujer y una niña de 4 años quedaron atrapadas en el vehículo; luego fueron trasladadas a centros asistenciales de Mendoza.

Tras el trabajo en la zona de personal de Bomberos, la Policía y ambulancias, la ruta a Chile quedó liberada.

Por su parte, en el inicio de la semana y luego de un fin de semana en el que las demoras alcanzaron los 180 minutos, el tiempo de espera en Los Libertadores es de 30 minutos . Para aquellos que regresan desde Chile, en Horcones las demoras rondan los 10 minutos.

Para este lunes el pronóstico de Contingencias Climáticas indica una jornada con poca nubosidad en alta montaña. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 11°

Punta de Vaca: 5°

Puente del Inca: 2°

Las Cuevas: 1º

El martes, en tanto, se esperan precipitaciones en cordillera con el ingreso de un frente frío. Las lluvias se mantendrían hasta el miércoles inclusive.

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:

Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.

de 8 a 19 horas. Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.

Desde Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional 145 se encuentra habilitada con precaución, especialmente entre Las Loicas y el límite internacional, donde hay sectores con trabajos sobre la calzada.