Tras el cierre por mal tiempo, habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora
El paso a Chile cerró el miércoles por la noche por mal tiempo en alta montaña. Abre nuevamente este viernes.
El paso a Chile permanece cerrado desde el miércoles por la noche por mal tiempo en alta montaña. Fuertes lluvias en el sector chileno, donde se produjo desprendimiento de material de arrastre, impedían garantizar condiciones seguras de transitabilidad.
Tras una reunión entre autoridades chilenas y argentinas para verificar el estado de la ruta, comunicaron que el paso a Chile reabre este viernes a partir de las 8.30, según confirmaron desde la Coordinación General del Sistema Integrado Cristo Redentor–Argentina.
Te Podría Interesar
De esta manera, desde las 8.30 todo tipo de vehículos podrán cruzar a Chile las 24 horas y en ambos sentidos de circulación.
El cierre ocurrió en medio de un éxodo de mendocinos a Chile para las vacaciones de verano. A primera hora de la mañana, ya se observa una importante cantidad de vehículos esperando frente al Área de Control Integrado de Uspallata. Se estima que habrá importantes demoras para cruzar a Chile.
Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad previo a iniciar viaje hacia el vecino país.
Pronóstico en alta montaña
A partir de este viernes mejorar las condiciones climáticas en alta montaña y se espera una jornada parcialmente nublada, según informa el pronóstico de Contingencias Climáticas. Las temperaturas son las siguientes:
- Uspallata: 5°
- Punta de Vaca: 0°
- Puente del Inca: - 5°
- Las Cuevas: - 6 °
El sábado, en tanto, estará poco nuboso en cordillera, mientras que para domingo y lunes anticipan precipitaciones en cordillera.
Paso Pehuenche
El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes:
- Salida de Argentina: de 8 a 19 horas.
- Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.