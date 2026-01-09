Tras el cierre por mal tiempo, habilitan el paso a Chile: a partir de qué hora

El paso a Chile permanece cerrado desde el miércoles por la noche por mal tiempo en alta montaña . Fuertes lluvias en el sector chileno, donde se produjo desprendimiento de material de arrastre, impedían garantizar condiciones seguras de transitabilidad.

Tras una reunión entre autoridades chilenas y argentinas para verificar el estado de la ruta, comunicaron que el paso a Chile reabre este viernes a partir de las 8.30, según confirmaron desde la Coordinación General del Sistema Integrado Cristo Redentor–Argentina.

De esta manera, desde las 8.30 todo tipo de vehículos podrán cruzar a Chile las 24 horas y en ambos sentidos de circulación.

El cierre ocurrió en medio de un éxodo de mendocinos a Chile para las vacaciones de verano. A primera hora de la mañana, ya se observa una importante cantidad de vehículos esperando frente al Área de Control Integrado de Uspallata. Se estima que habrá importantes demoras para cruzar a Chile.

Para evitar contratiempos, las autoridades recomiendan corroborar el estado de transitabilidad previo a iniciar viaje hacia el vecino país.

Pronóstico en alta montaña

A partir de este viernes mejorar las condiciones climáticas en alta montaña y se espera una jornada parcialmente nublada, según informa el pronóstico de Contingencias Climáticas. Las temperaturas son las siguientes:

Uspallata: 5°

Punta de Vaca: 0°

Puente del Inca: - 5°

Las Cuevas: - 6 °

El sábado, en tanto, estará poco nuboso en cordillera, mientras que para domingo y lunes anticipan precipitaciones en cordillera.

El paso Pehuenche, otra de las alternativas para cruzar a Chile, se mantiene habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son los siguientes: