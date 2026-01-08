El paso a Chile permanecerá cerrado durante toda la jornada de jueves

El cierre se extenderá durante toda la jornada de este jueves por fuertes lluvias en el sector chileno. También rige una advertencia vial en Ruta 7.

El Paso Internacional Cristo Redentor permanecerá cerrado durante toda la jornada de este jueves 8 de enero para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, según confirmó oficialmente la Coordinación General del Sistema Integrado Cristo Redentor–Argentina.

De acuerdo al comunicado emitido la tarde de este jueves, la decisión se debe a las fuertes lluvias registradas en el sector chileno, donde se produjo desprendimiento de material de arrastre, lo que impide garantizar condiciones seguras de transitabilidad. Desde el lado argentino no se reportan precipitaciones, aunque el estado general del corredor continúa siendo riesgoso.

En ese contexto, también se informó una advertencia vial en Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 1.174, donde se solicita máxima precaución por presencia de material de arrastre sobre la calzada, en el tramo comprendido entre Picheuta y Cortaderas.

Paso a Chile lluvias Las autoridades reiteraron la recomendación de no intentar el cruce, informarse previamente a través de los canales oficiales y reprogramar los viajes previstos hacia Chile. Para consultas en tiempo real, se encuentra disponible la aplicación PasoAr, que brinda información actualizada sobre el estado del paso.