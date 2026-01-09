Jornada de alto tránsito hacia Chile: hay hasta dos horas de demora en Los Libertadores

Tras la reapertura del corredor internacional este viernes, se registran 90 minutos de espera en Roque Carranza y hasta 120 minutos en el lado chileno.

En plena temporada de verano, las autoridades insisten en planificar los horarios de cruce.

Desde la coordinación argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor informaron nuevas demoras para vehículos particulares en el corredor internacional.

En el complejo Roque Carranza, del lado argentino, se registran demoras aproximadas de 90 minutos para regresar al país.

En tanto, desde el Túnel Internacional hasta el Complejo Los Libertadores, ya en territorio chileno, las demoras alcanzan los 120 minutos aproximadamente, debido al alto flujo vehicular tras la reapertura del paso.