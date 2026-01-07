Trágico accidente en la Ruta 7: un hombre murió por un choque frontal en Horcones

Un trágico accidente se registró la tarde de este miércoles en la Ruta 7 y dejó como saldo un hombre muerto y una mujer con lesiones de extrema gravedad en la zona de Horcones , Uspallata . En tanto, en ese sector de alta montaña , un camión protagonizó otro siniestro en solitario.

El hecho que tuvo resultado fatal ocurrió pasadas las 18, a la altura del kilómetro 1.212 del citado camino nacional, en la conocida Curva del Yeso . Allí, por motivos que se intentan establecer, colisionaron de frente un Renault Clio y una camioneta Jaguar .

A raíz de la violencia del impacto, el conductor del vehículo menor murió en el lugar de manera instantánea, de acuerdo con fuentes policiales.

El hombre fallecido tenía aproximadamente 40 años y era de nacionalidad argentina. Tras el choque, quedó atrapado dentro del habitáculo y tuvo que ser extraído por rescatistas. En tanto, personal médico que arribó al lugar confirmó su deceso.

Por su parte, una mujer que viajaba como acompañante en ese rodado sufrió lesiones de carácter grave y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Dr. Luis Chrabalowski donde quedó internada bajo observación .

WhatsApp Image 2026-01-07 at 19.01.55(1) El frente del Renault Clio quedó totalmente destrozado. Gentileza.

Respecto a la camioneta, de dominio chileno, las fuentes informaron que, tanto el conductor como su acompañante —una mujer— no habían sido identificados oficialmente pasadas las 20. Tampoco se precisó el estado de salud de ambos ocupantes.

Investigación en curso

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, el Renault Clio circulaba por la Ruta 7 en sentido oeste cuando, al llegar a la curva, impactó de frente contra la camioneta que se desplazaba en sentido contrario. Las causas del siniestro son materia de investigación y se aguardan los resultados de las pericias accidentológicas.

A raíz de eso, el tránsito permaneció parcialmente interrumpido durante varias horas mientras trabajaban en la escena efectivos policiales, personal de emergencias y peritos.

Las primeras actuaciones estuviero a cargo de la Oficina Fiscal Luján-Uspallata, aunque todo iba a pasar a la órbita de la Unidad Fiscal de Tránsito.

Otro accidente a pocos metros del choque fatal

Mientras aún se desarrollaban las actuaciones por el siniestro fatal en la Curva del Yeso, se registró otro accidente vial en la Ruta 7.

La información señaló que un camión de patente brasileña protagonizó un siniestro en solitario al hacer “tijera”, a unos dos kilómetros de la escena del choque fatal, también en la zona de Horcones.

WhatsApp Image 2026-01-07 at 19.48.32(1) El camión brasileño que hizo "tijera" a metros de la escena del accidente fatal. Gentileza.

El pesado transporte quedó atravesado sobre la calzada, lo que generó complicaciones adicionales en la circulación. Ante esa situación, se desplazó personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) para asistir en el lugar y ordenar el tránsito, mientras que Vialidad Nacional fue notificada para evaluar las maniobras necesarias para remover el vehículo y normalizar la circulación en ese sector de alta montaña.