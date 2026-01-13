Confirmado por Anses: habrá un aumento para jubilados en febrero y esto cobrarán

Luego de conocerse el dato de la inflación, Anses confirmó un aumento para jubilados en el mes de febrero.

Este martes a las 16, el Indec dio a conocer el dato de la inflación correspondiente al mes de diciembre que se ubicó en el orden del 2,8% para todo el país. Con esta información confirmada, los jubilados recibieron una buena noticia pensando en el monto a cobrar por Anses para febrero.

Se trata de un incremento que irá en el mismo orden en las jubilaciones luego de un decreto que publicó el Gobierno en el que estableció que los haberes de los jubilados se iban a actualizar según la inflación.

Créditos Anses Jubilados - Interna 1 Jubilados de Anses con aumentos para el mes de febrero. En cuánto quedan las jubilaciones de Anses con el aumento Luego de conocer el dato de la inflación de diciembre del año pasado, las jubilaciones reciben un incremento del 2,8% para febrero. A esto se le debe sumar el bono extraordinario que ronda la suma de $70.000, que aún sigue vigente para quienes cobran vía Anses.

Actualmente, el monto de la jubilación mínima rondaba los $356.463 que en conjunto con el bono hacía quedar a la mínima en los $426.463. Con este nuevo incremento, en febrero los jubilados percibirán un total de $438.403 con bono extraordinario incluido.

Con esta información ya confirmada por Anses, es válido aclarar que también se espera un incremento para las prestaciones que brinda ese organismo nacional para el mes de febrero.