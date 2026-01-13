Extra de $52.250 por hijo: Anses confirmó quiénes lo cobran en enero de 2026

Anses confirmó los montos y el calendario de pago de la Tarjeta Alimentar en enero de 2026, con beneficios que superan los $52.250 por hijo según cada caso.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa en 2026 con un importante pago que tiene el objetivo de garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para familias vulnerables. Se trata de la Tarjeta Alimentar que forma parte de la Prestación Alimentar del Ministerio de Capital Humano.

Según confirmó el organismo, en enero esta prestación se mantiene sin cambios y al igual que meses anteriores, alcanza hasta $108.062 mensuales, según la cantidad de hijos y el tipo de prestación que percibe cada titular.

Cuánto se cobra de Tarjeta Alimentar por hijo Los beneficiarios que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobran $52.250 por hijo. Las familias con dos hijos reciben $81.936, mientras que aquellas con tres o más hijos acceden a $108.062. En el caso de las madres titulares de una Pensión No Contributiva (PNC) por 7 hijos, los montos son idénticos: $52.250 por un hijo, $81.936 por dos y $108.062 por tres o más.

También acceden a la Prestación Alimentar las personas embarazadas a partir del tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE). En enero, el monto para ellas es de $52.250.

Cómo queda la Tarjeta Alimentar en mayo 2025. Foto: Archivo MDZ La Tarjeta Alimentar garantiza el acceso a la canasta básica alimentaria. Foto: Archivo MDZ Calendario de pagos: cuándo se cobra El calendario de pagos se organiza según la terminación del DNI y varía según el tipo de prestación. Para titulares de AUH, los pagos comenzaron el viernes 9 de enero y continúan hasta el jueves 22, mientras que para AUE el cronograma va del lunes 12 al viernes 23 de enero. Las madres con PNC por 7 hijos reciben el beneficio entre el 9 y el 15 de enero, también según terminación de documento.