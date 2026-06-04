Anses: cómo obtener la constancia de CUIL digital y cuáles son los requisitos para menores

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) recordó que cualquier persona puede obtener su constancia de Código Único de Identificación Laboral (CUIL) de manera gratuita y completamente digital, sin necesidad de concurrir a una oficina ni solicitar turno previo.

El organismo destacó que la constancia puede descargarse desde una computadora o teléfono celular y tiene plena validez para realizar trámites ante organismos públicos, entidades bancarias, registros y otras instituciones. Además, el documento no requiere firma ni sello y no posee fecha de vencimiento.

Para acceder al comprobante, los interesados deben ingresar al sitio oficial de Anses o utilizar su cuenta en la plataforma Mi Argentina. Allí podrán descargar e imprimir la constancia en pocos pasos, utilizando sus datos personales para la identificación.

El CUIL es una identificación fundamental dentro del sistema de seguridad social argentino, ya que permite registrar aportes previsionales y acceder a prestaciones como asignaciones familiares, jubilaciones, pensiones y otros beneficios administrados por Anses. También suele ser solicitado para trámites laborales, bancarios y administrativos.

Requisitos para extranjeros y menores

Anses recordó que los ciudadanos extranjeros que desean trabajar en Argentina deben contar con la documentación migratoria correspondiente. Aquellos que ya poseen DNI para extranjeros o naturalizados pueden gestionar el CUIL presentando dicho documento.

En los casos en que aún no cuenten con DNI argentino, deberán acreditar una residencia migratoria válida mediante documentación emitida por las autoridades migratorias, pasaporte habilitante u otra documentación exigida según cada situación particular.

Para menores de 18 años, la documentación requerida incluye la partida de nacimiento y el DNI del menor junto con el de sus padres o representantes legales. En el caso de menores extranjeros, la partida emitida en otro país deberá estar legalizada o apostillada cuando corresponda, además de contar con la documentación de identidad exigida por la normativa vigente.

Desde Anses remarcaron que tanto la obtención del CUIL como la descarga de la constancia son trámites gratuitos. Asimismo, recordaron que la constancia emitida a través de los canales oficiales mantiene validez permanente y puede utilizarse para cualquier gestión que requiera acreditar el número de CUIL.