Ingresos en la era Milei: qué sectores perdieron poder adquisitivo y cuáles ganaron

La recuperación del poder adquisitivo es clave para que gran parte de la economía pueda repuntar, sobre todo lo relacionado al consumo masivo. Según un estudio del presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF ), Nadín Argañaraz, sólo dos grupos poblacionales tuvieron un aumento de ingresos en términos reales en lo que va de la presidencia de Javier Milei .

De los seis grupos analizados, cinco perdieron poder adquisitivo y solamente uno mejoró, que es el caso de los receptores de la Asignación universal por hijo (AUH) cuando el análisis comparativo se hace entre los ingresos reales anuales de 2023 y de 2025. Cabe destacar que el análisis se hizo en base a datos de Anses , Indec y el Banco Central ( BCRA ),

En cambio, cuando el análisis comparativo se hace entre los ingresos acumulados de los últimos 25 meses, "se tiene que mientras los receptores de AUH y los jubilados que cobran haber tuvieron una mejora (significativa en el caso de las AUH), los jubilados con haber mínimo y bono, los trabajadores privados registrados, los empleados públicos provinciales y los nacionales registraron una pérdida acumulada", destacó Argañaraz.

"La mayor pérdida acumulada real la tuvieron los empleados públicos nacionales, que perdieron en 25 meses el equivalente a 7 ingresos reales de noviembre de 2023", agregó el economista.

En concreto, los salarios los trabajadores privados registrados, habrían finalizado el 2025 con una pérdida acumulada de poder adquisitivo equivalente al 80% del poder adquisitivo del mes de noviembre de 2023. Si se es más específico, habrían perdido el equivalente a 24 días del ingreso real de noviembre de 2023.

"En el caso de los trabajadores públicos nacionales, la pérdida acumulada es de 7 ingresos reales de noviembre de 2023. Es decir que cobraron 25 salarios mensuales, equivalentes a 18 salarios del mes de noviembre de 2023", sostuvo el titular de IARAF.

Y agregó: "En el caso de los jubilados que cobran el haber solamente, el fin del año 2025 habría significado un aumento real acumulado de 0,8 haberes de noviembre de 2023, exactamente opuesto al caso de los trabajadores privados registrados. Por el contrario, los jubilados que cobran el haber mínimo más el bono compensatorio habrían perdido el equivalente a 1,4 ingresos reales de noviembre de 2023".

Los receptores de la AUH finalizaron 2025 con un mayor poder adquisitivo acumulado. En 25 meses de ingresos, tuvieron un ingreso extra equivalente a 21 ingresos reales de noviembre de 2023, lo que implicó un aumento del 85% del ingreso real acumulado en los dos años de gestión libertaria.

Un dato clave: de todos los trabajadores, ninguno alcanzó el poder adquisitivo de noviembre 2023, es decir, previo a que asumiera Milei.

Qué se espera para los ingresos en 2026

"De cara hacia 2026, no son esperables cambios significativos en las tendencias del poder adquisitivo de los seis grupos de receptores dependientes de ingresos formales. Con el descenso de la inflación habrá una leve suba real de los haberes jubilatorios que, dado el bono de $70.000, no compensará la pérdida real de los ingresos de los jubilados que cobran el haber mínimo", expresó Argañaraz, que a su vez estima una mejora en la AUH por la desaceleración de la inflación.

"En el sector público, la restricción presupuestaria será más visible, habiendo muy escaso margen para subas salariales reales. En el sector privado, el mayor margen va a estar en los sectores económicos que lideren al aumento de la actividad, siendo clave la puja por la distribución del mayor PBI real entre trabajadores y empleadores", cerró el economista.