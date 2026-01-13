Anses: con el DNI en mano conocé quiénes cobrán hoy con aumento y bono incluido

La Anses continúa este martes 13 de enero con el calendario de pagos y se acreditan jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento.

Este martes 13 de enero avanza el calendario de pagos de la Anses, con nuevas pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Como cada mes, los cobros se realizan de manera escalonada y están organizados según la terminación del DNI o el tipo de prestación.

Desde la Anses recordaron que los haberes permanecen disponibles en la cuenta una vez depositados, por lo que no es obligatorio retirarlos el mismo día de cobro.

Quiénes cobran hoy martes 13 de enero según Anses De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este martes cobran los siguientes grupos:

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 2.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 2.

Asignación por Embarazo (AUE), con documentos terminados en 1.

Pensiones No Contributivas, correspondientes a documentos terminados en 4 y 5.

Además, continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se acreditan sin necesidad de respetar una terminación específica de DNI. abuelo, estafa Anses paga haberes de enero con aumento y bono para quienes cobran el mínimo. Shutterstock Aumento vigente: cuánto se cobra en enero según Anses Con el desarrollo del calendario de pagos, la Anses aplica en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo al mecanismo de actualización vigente.

Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. A ese monto se suma un bono extraordinario de $70.000 para jubilados y pensionados que cobran hasta el haber mínimo, lo que eleva el ingreso total mensual a $419.299,32.