Vuelta a clases: tras el verano, Anses activa la Ayuda Escolar 2026

Anses confirmó que activará la Ayuda Escolar 2026. Cuáles son los requisitos, los montos y los plazos para cobrar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar y aliviar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, indumentaria y materiales educativos.

La ayuda se cobra una vez por año y está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares por hijo (SUAF), siempre que los menores cumplan con los requisitos de edad y escolaridad establecidos por el organismo.

Monto del beneficio de Anses en 2026 Para este año, Anses confirmó que el monto de la Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo que reúna las condiciones necesarias. Este importe se paga por única vez y es independiente de otras prestaciones que perciba la familia.

Pueden acceder al beneficio:

Familias con hijos de entre 45 días y 18 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos por ANSES, incluyendo niveles inicial, primario y secundario.

Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones educativas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo habilitados. La presentación del Certificado Escolar o Certificado de Alumno Regular es obligatoria todos los años, incluso para quienes ya hayan cobrado el beneficio anteriormente.