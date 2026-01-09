Vuelta a clases: tras el verano, Anses activa la Ayuda Escolar 2026
Anses confirmó que activará la Ayuda Escolar 2026. Cuáles son los requisitos, los montos y los plazos para cobrar.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) puso en marcha el pago de la Ayuda Escolar Anual 2026, un beneficio económico destinado a acompañar a las familias con hijos en edad escolar y aliviar los gastos vinculados al inicio del ciclo lectivo, como útiles, indumentaria y materiales educativos.
La ayuda se cobra una vez por año y está dirigida a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de asignaciones familiares por hijo (SUAF), siempre que los menores cumplan con los requisitos de edad y escolaridad establecidos por el organismo.
Monto del beneficio de Anses en 2026
Para este año, Anses confirmó que el monto de la Ayuda Escolar será de $85.000 por cada hijo que reúna las condiciones necesarias. Este importe se paga por única vez y es independiente de otras prestaciones que perciba la familia.
Pueden acceder al beneficio:
-
Familias con hijos de entre 45 días y 18 años que asistan a establecimientos educativos reconocidos por ANSES, incluyendo niveles inicial, primario y secundario.
Hijos con discapacidad, sin límite de edad, siempre que concurran a instituciones educativas especiales, talleres protegidos, centros de rehabilitación o espacios de apoyo educativo habilitados.
La presentación del Certificado Escolar o Certificado de Alumno Regular es obligatoria todos los años, incluso para quienes ya hayan cobrado el beneficio anteriormente.
El trámite se realiza de forma gratuita y digital a través de Mi Anses, utilizando el CUIL y la Clave de Seguridad Social:
-
Ingresar a Mi Anses y acceder al apartado “Hijos”.
Seleccionar “Presentar certificado escolar”.
Generar el formulario correspondiente para cada hijo y llevarlo al establecimiento educativo para que lo firmen.
Subir la foto o escaneo del certificado al sistema.
Una vez validado, ANSES habilita el pago.
Los plazos que son importantes
-
Fecha de pago: El organismo suele acreditar el beneficio entre febrero y marzo, acompañando el inicio del ciclo lectivo.
Plazo para presentar el certificado: Aunque lo ideal es hacerlo antes de fin de año, ANSES remarca que la presentación debe completarse antes del 31 de diciembre para el ciclo lectivo correspondiente; de no hacerlo, el pago puede no efectuarse, aun cuando se cumplan otros requisitos.
Anses advirtió que el beneficio no se acreditará en los casos en que no se presente el certificado en tiempo y forma, que los datos del menor o de la familia estén desactualizados, o que la escolaridad no se haya validado correctamente.
En síntesis, la Ayuda Escolar 2026 representa un respaldo económico clave para miles de familias argentinas al inicio del año escolar, siempre que se cumplan los requisitos formales y se realice el trámite dentro de los plazos establecidos por el organismo previsional.