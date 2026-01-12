Calendario de jubilaciones Anses: arranca la segunda tanda de pagos y así quedan las fechas de enero
Anses continúa con los depósitos de enero para la mínima, con aumento por inflación y refuerzo incluido.
Enero ya está en marcha y Anses activó el cronograma para el grupo más numeroso del sistema: quienes cobran el haber mínimo. Los depósitos comenzaron el viernes 9 de enero de 2026 y siguen durante las próximas dos semanas, ordenados por terminación de DNI.
Este mes llega con una suba del 2,47%, ajustada por el índice de inflación. Además, se mantiene el refuerzo para apuntalar los ingresos más bajos. En la práctica, el haber y el bono se acreditan juntos, el mismo día, en la cuenta bancaria del titular.
Cuánto se cobra en enero con la mínima y el refuerzo
El ingreso de quienes están en el piso previsional se arma con dos componentes. Primero, el haber actualizado, que queda en $349.299,32 tras el incremento de este mes. Segundo, el refuerzo extraordinario de $70.000, que continúa vigente para este segmento. Con esa suma, el total de enero asciende a $419.299,32. Ese número funciona como referencia mínima para el mes: dentro del esquema nacional, no debería acreditarse una cifra por debajo de ese valor para quienes se encuentran en la escala más baja.
El calendario para la mínima avanza en orden y retoma la actividad bancaria desde este lunes. Queda así: DNI finalizado en 1, lunes 12 de enero; finalizado en 2, martes 13; finalizado en 3, miércoles 14; finalizado en 4, jueves 15; finalizado en 5, viernes 16; finalizado en 6, lunes 19; finalizado en 7, martes 20; finalizado en 8, miércoles 21; finalizado en 9, jueves 22. Quienes terminaron en 0 ya iniciaron el circuito de pagos con la primera fecha, el viernes 9 de enero. Como siempre, el depósito se realiza en la cuenta habitual, sin trámites adicionales.
Recomendaciones para cobrar sin filas y cómo ver el detalle
Para cobrar por ventanilla no hace falta solicitar turno. Aun así, en días de altas temperaturas suele haber más movimiento en sucursales, por lo que se sugiere usar la tarjeta de débito para compras o retiros en cajeros en el horario que resulte más cómodo. Quien quiera revisar la liquidación completa puede hacerlo en Mi Anses: se ingresa con la Clave de la Seguridad Social, se elige el apartado de jubilaciones y pensiones y luego la opción para ver el recibo de haberes. Ahí figura el desglose del monto mensual y el refuerzo, además de los datos de la prestación.
La actualización del 2,47% es la que ordena el nuevo valor del haber mínimo y, en consecuencia, modifica la base sobre la que se calcula el ingreso mensual. El refuerzo, en cambio, se mantiene como suma fija para los que están más abajo en la pirámide de ingresos. Para muchos beneficiarios, la diferencia se nota en el total acreditado, pero no cambia la mecánica de cobro: el depósito se realiza de forma automática y llega junto con el resto del pago del mes.
Con el cronograma ya en ejecución, la recomendación es simple: revisar el último número del DNI y chequear la fecha correspondiente para evitar traslados innecesarios. Si el depósito no aparece en la jornada asignada, conviene esperar la acreditación bancaria y luego consultar el recibo en Mi Anses para confirmar el detalle. Enero suele traer más consultas por vacaciones y movimientos en cajeros, así que tener a mano la fecha y el monto esperado ayuda a ordenar el cobro sin contratiempos.