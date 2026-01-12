Calendario de jubilaciones Anses: arranca la segunda tanda de pagos y así quedan las fechas de enero

Enero ya está en marcha y Anses activó el cronograma para el grupo más numeroso del sistema: quienes cobran el haber mínimo. Los depósitos comenzaron el viernes 9 de enero de 2026 y siguen durante las próximas dos semanas, ordenados por terminación de DNI.

Este mes llega con una suba del 2,47%, ajustada por el índice de inflación. Además, se mantiene el refuerzo para apuntalar los ingresos más bajos. En la práctica, el haber y el bono se acreditan juntos, el mismo día, en la cuenta bancaria del titular.

Cuánto se cobra en enero con la mínima y el refuerzo El ingreso de quienes están en el piso previsional se arma con dos componentes. Primero, el haber actualizado, que queda en $349.299,32 tras el incremento de este mes. Segundo, el refuerzo extraordinario de $70.000, que continúa vigente para este segmento. Con esa suma, el total de enero asciende a $419.299,32. Ese número funciona como referencia mínima para el mes: dentro del esquema nacional, no debería acreditarse una cifra por debajo de ese valor para quienes se encuentran en la escala más baja.

El calendario para la mínima avanza en orden y retoma la actividad bancaria desde este lunes. Queda así: DNI finalizado en 1, lunes 12 de enero; finalizado en 2, martes 13; finalizado en 3, miércoles 14; finalizado en 4, jueves 15; finalizado en 5, viernes 16; finalizado en 6, lunes 19; finalizado en 7, martes 20; finalizado en 8, miércoles 21; finalizado en 9, jueves 22. Quienes terminaron en 0 ya iniciaron el circuito de pagos con la primera fecha, el viernes 9 de enero. Como siempre, el depósito se realiza en la cuenta habitual, sin trámites adicionales.

Recomendaciones para cobrar sin filas y cómo ver el detalle Para cobrar por ventanilla no hace falta solicitar turno. Aun así, en días de altas temperaturas suele haber más movimiento en sucursales, por lo que se sugiere usar la tarjeta de débito para compras o retiros en cajeros en el horario que resulte más cómodo. Quien quiera revisar la liquidación completa puede hacerlo en Mi Anses: se ingresa con la Clave de la Seguridad Social, se elige el apartado de jubilaciones y pensiones y luego la opción para ver el recibo de haberes. Ahí figura el desglose del monto mensual y el refuerzo, además de los datos de la prestación.