Calendario de pagos de Anses: qué beneficiarios cobran el lunes 12 de enero

Anses confirmó el calendario de pagos de enero con aumentos y bonos para jubilados, pensionados y asignaciones.

Anses aplica un aumento del 2,47% en todas las prestaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el calendario de pagos correspondiente a enero. Este lunes 12 de enero cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del DNI, en un mes que llega con actualización de haberes y refuerzos económicos para los ingresos más bajos.

En enero, las prestaciones de Anses recibieron un incremento del 2,47%, aplicado en base a la fórmula de movilidad vigente. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, con el objetivo de reforzar los ingresos frente al contexto inflacionario.

Calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 12 de enero

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Pensiones No Contributivas

  • DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI terminados en 1: lunes 12 de enero
  • DNI terminados en 2: martes 13 de enero
  • DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero
  • DNI terminados en 4: jueves 15 de enero
  • DNI terminados en 5: viernes 16 de enero
La jubilación mínima de Anses alcanza los $419.299,32 en enero.Foto: Shutterstock

Cuánto se cobra en enero

Con el aumento aplicado este mes, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera:

  • Jubilación mínima: $419.299,32, con acceso al bono de $70.000
  • Jubilación máxima: $2.350.453,71, sin bono
  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $349.439,46
  • Pensiones No Contributivas por invalidez y vejez: $314.509,52
  • Pensión para Madres de siete hijos: $419.299,32

Desde Anses recuerdan que los pagos se realizan de manera automática en la cuenta bancaria habitual y que no es necesario realizar ningún trámite adicional para percibir el aumento ni el bono correspondiente.

