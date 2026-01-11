Calendario de pagos de Anses: qué beneficiarios cobran el lunes 12 de enero

Anses confirmó el calendario de pagos de enero con aumentos y bonos para jubilados, pensionados y asignaciones.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa esta semana con el calendario de pagos correspondiente a enero. Este lunes 12 de enero cobran jubilados, pensionados y beneficiarios de distintas asignaciones, según la terminación del DNI, en un mes que llega con actualización de haberes y refuerzos económicos para los ingresos más bajos.

En enero, las prestaciones de Anses recibieron un incremento del 2,47%, aplicado en base a la fórmula de movilidad vigente. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados que perciben hasta el haber mínimo, con el objetivo de reforzar los ingresos frente al contexto inflacionario.

Calendario de pagos: quiénes cobran este lunes 12 de enero Jubilaciones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero Pensiones No Contributivas DNI terminados en 2 y 3: lunes 12 de enero

DNI terminados en 4 y 5: martes 13 de enero

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 8 y 9: jueves 15 de enero Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 1: lunes 12 de enero

DNI terminados en 2: martes 13 de enero

DNI terminados en 3: miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5: viernes 16 de enero

Con el aumento aplicado este mes, los montos quedaron establecidos de la siguiente manera: