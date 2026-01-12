Anses: quiénes cobran este lunes 12 de enero según el calendario de pagos
La Anses continúa este lunes 12 de enero con el calendario de pagos y se acreditan jubilaciones, pensiones y asignaciones con aumento.
Este lunes 12 de enero avanza el calendario de pagos de la Anses, con nuevas acreditaciones para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Como ocurre cada mes, los cobros se realizan de forma escalonada y dependen de la terminación del DNI o del tipo de prestación.
Desde la Anses recordaron que los haberes quedan depositados en la cuenta bancaria y pueden retirarse en cualquier momento posterior a la fecha de cobro, sin necesidad de hacerlo el mismo día.
Quiénes cobran hoy según Anses
De acuerdo al calendario de pagos de Anses, este lunes cobran los siguientes grupos:
- Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, con documentos terminados en 1.
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo, con documentos terminados en 1.
- Asignación por Embarazo (AUE), con documentos terminados en 0.
- Pensiones No Contributivas, correspondientes a documentos terminados en 2 y 3.
Además, este lunes comienza el pago de las asignaciones de pago único —Matrimonio, Adopción y Nacimiento—, que no requieren una terminación específica de DNI. También continúan las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que se cobran sin importar la finalización del documento.
Aumento confirmado: cuánto pagan las prestaciones de Anses en enero
Con el avance del calendario de pagos, la Anses mantiene vigente en enero un aumento del 2,47% para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el esquema de actualización por inflación.
Con esta suba, la jubilación mínima se ubica en $349.299,32. Además, los jubilados y pensionados que cobran hasta ese haber reciben un bono extraordinario de $70.000, por lo que el ingreso total del mes asciende a $419.299,32.
En el caso de las asignaciones, la AUH y la Asignación por Embarazo alcanzan los $125.517,55, mientras que la Asignación Familiar por Hijo del sistema SUAF se paga en $62.765 para el primer escalón de ingresos. Las Pensiones No Contributivas, en tanto, se ubican en $244.509,52.