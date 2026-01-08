Anses: el trámite clave para los trabajadores que se puede hacer totalmente online
Anses recordó que el comprobante de la obra social se puede obtener de forma online y gratuita. Los detalles.
Este jueves, Anses hizo énfasis en recordarle a los beneficiarios la opción de realizar un trámite online que es muy importante para aquellos trabajadores o no, que buscan obtener su comprobante de la obra social. Cómo hacerlo y por qué es clave en 2026.
"Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde aquí", remarcaron desde Anses.
Te Podría Interesar
Una vez que el ciudadano entra a ese link, se le pide el número de documento o el CUIL. Cuando uno tipea ese número de identidad, directamente aprieta continuar y aparece el dato que se estaba buscando con la obra social actual.
Este documento es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello. Tampoco genera ningún tipo de gasto o costo.
La aclaración de Anses a los trabajadores
A todo trabajador en relación de dependencia le corresponde la cobertura de una obra social para él y sus familiares a cargo (cónyuge o conviviente, hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad sin límite de edad) y, si necesita incorporar o dar de baja a alguno de ellos, el trámite puede llevarse a cabo en Atención Virtual del sitio web oficial de Anses.