Anses: el trámite clave para los trabajadores que se puede hacer totalmente online

Anses recordó que el comprobante de la obra social se puede obtener de forma online y gratuita. Los detalles.

Este jueves, Anses hizo énfasis en recordarle a los beneficiarios la opción de realizar un trámite online que es muy importante para aquellos trabajadores o no, que buscan obtener su comprobante de la obra social. Cómo hacerlo y por qué es clave en 2026.

"Anses, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recuerda que trabajadores en actividad, titulares de la Prestación por Desempleo y jubilados y pensionados con cobertura de obra social pueden acceder al Comprobante de Empadronamiento (CODEM) desde aquí", remarcaron desde Anses.

Una vez que el ciudadano entra a ese link, se le pide el número de documento o el CUIL. Cuando uno tipea ese número de identidad, directamente aprieta continuar y aparece el dato que se estaba buscando con la obra social actual.

Este documento es válido para realizar cualquier tipo de trámite y no requiere de firma ni sello. Tampoco genera ningún tipo de gasto o costo.