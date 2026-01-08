El Banco Ciudad subasta tres autos y una camioneta a buen precio: cómo participar

El Banco Ciudad realizará una nueva subasta en el mes de febrero que incluye autos y una camioneta. Los detalles del remate.

En las últimas horas, el Banco Ciudad confirmó la realización de una nueva subasta online a través de su sitio web. La misma pondrá a disposición distintos lotes con autos y una camioneta que quedarán para que los interesados se pongan a "pujar" para quedarse con los rodados.

Se trata de una subasta realizada en conjunto con la empresa Fabricaciones Militares S.A.U. (FM), que en su momento fue un organismo que formó parte del Ministerio de Defensa de la Nación y luego se convirtió en una empresa líder con más de 80 años de experiencia en el desarrollo y suministro de soluciones integrales para la Defensa y Seguridad, y del sector industrial.

Qué subasta el Banco Ciudad El Banco Ciudad subastará tres autos distintos. El catálogo los muestra de la siguiente manera:

Un Peugeot 408 modelo 2014 con 293.627 kilómetros, cinco puertas, radio, cierre centralizado, airbag, aire acondicionado y tapizados de cuero.

Otro Peugeot 408 con las mismas características que el anterior.

Un Citroen C4 modelo 2009 con 211.303 kilómetros con aire, radio, cinco puertas, cierre centralizado, airbag, llantas deportivas y levanta cristales.

Una camioneta Citroen Berlingo modelo 2014 con cinco puertas, tablero de instrumentos, aire, dirección, cierre centralizado, cinco ruedas armadas con cubiertas de movimiento y un detalle en el parabrisas que aparece "picado". Tiene 230.000 km. La subasta se realizará el 10 de febrero por la mañana y para inscribirse hay que seguir ciertos pasos y cumplir con requisitos.

Subasta Remate Martillo Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Subasta del Banco Ciudad. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ Cómo participar de la subasta del Banco Ciudad Para poder participar de la subasta actual y ofertas similares, tenés que seguir estos pasos: