Anses presentó una novedad para agilizar los trámites: de qué se trata

Anses incorporó a Tina, el chatbot estatal que permite consultas y trámites online las 24 horas, mejorando la atención digital.

La tecnología y los chatbots se consolidan como aliados clave para agilizar trámites y consultas, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) no se queda atrás. En los últimos días, el organismo incorporó a “Tina”, el asistente virtual del Estado nacional diseñado para brindar respuestas rápidas y orientar a los ciudadanos.

Este chatbot ya funcionaba en en argentina.gob.ar y ahora fue integrado también al sitio oficial del organismo previsional. Esta novedad anunciada por el Ministerio de Capital Humano y apunta a mejorar la atención a los ciudadanos, ofreciendo respuestas rápidas y orientación sobre prestaciones, turnos y gestiones vinculadas a Anses.

Ventajas de esta nueva herramienta de Anses Jubilados, pensionados y otros beneficiarios del organismo pueden encontrar el chatbot disponible las 24 horas del día, los 365 días del año y permite realizar consultas sin necesidad de acudir a una oficina o comunicarse telefónicamente.

Además, “Tina” puede asistir en más de 446 trámites correspondientes a 55 organismos nacionales. En el caso puntual de Anses, funciona como guía para encontrar información sobre jubilaciones, pensiones, asignaciones y otros beneficios, y también puede derivar consultas a áreas específicas u otros organismos del Estado cuando es necesario.

El asistente virtual permite acceder a documentos y datos personales asociados a la cuenta de Mi Argentina. Entre ellos se incluyen el Certificado de Antecedentes Penales, el Certificado Único de Discapacidad propio o de hijos, el símbolo automotor, el certificado del Reprocann, los certificados de vacunación contra el COVID-19, información sobre turnos y la verificación de habilitación de medios de transporte.