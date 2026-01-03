Presenta:

Anses: qué jubilados quedan excluidos del bono en enero

Anses confirmó el bono extraordinario de $70.000 en enero: quiénes lo cobran y quiénes quedan afuera.

Anses pagará el bono junto al aumento del 2,47% en enero.

El calendario de pagos de enero 2026 llega con novedades para jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que se otorgará un bono extraordinario previsional de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de los sectores de menores haberes.

Este beneficio se suma al aumento del 2,47% aplicado por la fórmula de movilidad, que toma como referencia el IPC de noviembre publicado por el Indec.

Quiénes sí cobrarán el bono

El bono alcanzará a:

  • Jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo.
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez y madres de siete hijos o más.
  • En todos los casos, el bono será de $70.000 o proporcional, hasta alcanzar un total de $419.299,32 (haber mínimo + bono).
Anses organiza el pago según terminación de DNI y tipo de prestación.

Quiénes no lo cobrarán completo

Los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo no recibirán el bono total de $70.000. En su caso, el monto será proporcional, únicamente hasta alcanzar el tope de $419.299,32.

Esto significa que quienes ya perciban haberes superiores a esa cifra no tendrán derecho al bono extraordinario, quedando excluidos del beneficio.

Requisitos

  • El bono se paga por titular, incluso en pensiones con varios copartícipes.
  • No es remunerativo, no se descuenta ni se computa para otros conceptos.
  • Solo se percibe si el beneficio está vigente en el mismo mensual de liquidación.

El bono extraordinario de $70.000 en enero busca compensar la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados con menores ingresos. Sin embargo, quienes superen el haber mínimo garantizado no accederán al beneficio completo y algunos directamente quedarán fuera del alcance del bono.

