Anses: cuánto cobrarán los jubilados en enero de 2026 con el aumento confirmado

En un comunicado, Anses oficializó un nuevo aumento para los jubilados. Estos serán los montos para el primer mes del 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos para enero de 2026, el cual tendrá aumento para jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones familiares. Con esta información, también se conocieron los montos que percibirán estos beneficiarios desde el mes que viene.

Según se conoció oficialmente, el organismo previsional informó que el aumento será del 2,47% incrementando el monto mensual de todas las jubilaciones.

¿Cuánto cobrará un jubilado en enero de 2026 con el aumento de Anses? Con el aumento, la jubilación mínima asciende a $349.299,32, y sumado al bono mensual de $70.000, el monto final a cobrar en enero por los jubilados llega a $419.299,32.

