¿Cuándo cobrás en enero? Anses publicó el calendario de pagos completo

La Anses dio a conocer el calendario de pagos correspondiente a enero, con fechas diferenciadas para cada prestación y ordenadas según la terminación del DNI. El organismo recordó que los haberes no se cobran cualquier día, sino que cada grupo tiene una jornada asignada dentro del cronograma oficial.

Además del detalle de fechas, la Anses confirmó que en enero comenzará a aplicarse un nuevo aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, en línea con el esquema de actualización vigente.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, el calendario de pagos de Anses se inicia el 9 de enero y queda organizado de la siguiente manera :

Para quienes perciben jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, la Anses estableció este cronograma:

La Anses también informó el calendario de pagos para asignaciones familiares y sociales. En el caso de la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación Universal por Hijo (AUH), las fechas coinciden con las jubilaciones mínimas:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Para la Asignación por Embarazo (AUE), la Anses fijó estas fechas:

DNI terminados en 0: 12 de enero

DNI terminados en 1: 13 de enero

DNI terminados en 2: 14 de enero

DNI terminados en 3: 15 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 19 de enero

DNI terminados en 6: 20 de enero

DNI terminados en 7: 21 de enero

DNI terminados en 8: 22 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero

En tanto, las asignaciones por Prenatal y Maternidad se pagarán entre el 14 y el 20 de enero, según terminación de DNI, mientras que las asignaciones de pago único (Nacimiento, Matrimonio y Adopción) estarán disponibles del 12 de enero al 12 de febrero.

Aumento confirmado: cuánto suben los haberes de Anses en enero

Junto con el calendario de pagos, la Anses ratificó que desde enero se aplicará una suba del 2,47% en jubilaciones, pensiones y asignaciones. El ajuste surge del mecanismo de movilidad que toma como referencia la evolución de la inflación y se encuentra vigente desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación mínima pasará a ser de $ 349.299,32. Además, quienes cobran hasta ese haber continuarán recibiendo en enero el bono extraordinario de $ 70.000, por lo que el ingreso total alcanzará los $ 419.299,32.

Por su parte, la jubilación máxima se elevará a $ 2.350.453,70, mientras que otras prestaciones también se ajustan: la AUH y la AUE se ubicarán en $ 125.517,55, la PUAM llegará a $ 279.439,46, las Pensiones No Contributivas a $ 244.509,52 y la Prestación Básica Universal a $ 159.788,50.