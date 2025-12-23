Anses confirmó cómo será la Libreta AUH en 2026 y estos serán los cambios

Anses oficializó una nueva medida respecto de la Libreta AUH 2026 con cambios a tener en cuenta de parte de los beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) salió a aclarar recientemente cómo funcionará la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo, conocida como Libreta AUH en 2026, en medio de modificaciones en la forma de liquidar el pago de este beneficio social impulsadas por el Ministerio de Capital Humano.

Las dudas surgieron después de que se difundieran medidas sobre la automatización de los controles para el cobro de la AUH, lo que llevó a algunas familias a pensar que ya no tendrían que entregar la Libreta AUH para percibir el total del beneficio. Sin embargo, desde el organismo previsional precisaron que esa obligación sigue vigente para la mayoría de los titulares de la prestación.

Qué cambia y qué permanece igual en Anses Según informó Anses, las novedades contemplan un nuevo sistema de verificación automática de los controles de salud y vacunación que facilitará el cobro en ciertos casos, pero no elimina por completo la presentación de la Libreta para todos los beneficiarios.

Cobro automatizado para menores de hasta 4 años: para los niños de hasta 4 años inclusive, el cruce de datos entre el Ministerio de Salud y Anses permitirá que se confirme el cumplimiento de los controles sanitarios y de vacunación. Si el sistema detecta que esos requisitos están cumplidos, estos titulares podrán recibir el 100 % del pago de la AUH mes a mes sin necesidad de entregar la Libreta en forma presencial.

Presentación obligatoria para otros grupos: en cambio, los beneficiarios con hijos de 5 a 18 años aún deberán certificar la escolaridad y otros requisitos mediante la Libreta AUH, ya que no existe un cruce automático universal con las bases educativas en todas las jurisdicciones.

Casos con datos sanitarios sin cargar: asimismo, si por algún motivo los controles de salud de un menor de 4 años no están registrados correctamente en el sistema, la familia debería presentar la Libreta para evitar retrasos o suspensiones en el cobro mensual de la asignación. La aclaración de Anses La Anses recordó que la presentación de la Libreta correspondiente al año 2025 tiene un vencimiento fijado en el 31 de diciembre. Los titulares que no entreguen la documentación antes de esa fecha, además de perder la posibilidad de recibir el 20 % retenido del año anterior, podrían enfrentar la suspensión del pago de la AUH hasta que regularicen la situación.