Banco Nación lanzó "Viaja +" con descuentos, cuotas y financiamiento para recorrer Argentina

El Banco Nación presentó oficialmente el programa Viaja + , una iniciativa que ofrece préstamos personales, descuentos y planes de financiación para promover el turismo interno en todo el país durante la temporada de verano 2026. El esquema busca fortalecer el consumo, acompañar a los prestadores turísticos y facilitar el acceso a viajes planificados.

El anuncio fue encabezado por el presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, junto al secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, y el gerente general de la entidad, Gastón Álvarez. La presentación se realizó en el Salón de Actos del banco, con la participación de autoridades, directores y representantes del sector turístico.

El programa Viaja + se enmarca en una estrategia integral para ampliar el rol del banco en el financiamiento del consumo interno, en un contexto de recuperación sostenida de la actividad turística. El objetivo central es facilitar decisiones de gasto formales, accesibles y planificadas, sin generar desequilibrios macroeconómicos, al tiempo que se impulsa la demanda en todas las regiones del país.

Uno de los ejes centrales del programa es el préstamo personal a sola firma, disponible de manera exclusiva a través de la aplicación BNA+. Esta línea permite acceder a montos de hasta 5 millones de pesos, con una tasa fija del 28% TNA y plazos de devolución de 9, 12, 15 o 18 meses. El financiamiento está orientado a consumos vinculados a balnearios, hotelería y hosterías, ampliando las posibilidades de viaje para miles de familias.

Desde la entidad destacaron que esta herramienta busca ordenar el consumo turístico, brindando previsibilidad tanto a los clientes como a los prestadores de servicios. La iniciativa se apoya en la capilaridad del banco, que cuenta con más de 15 millones de clientes y alrededor de 250 mil empresas en todo el territorio nacional.

Descuentos y cuotas en servicios turísticos

Además del crédito personal, Viaja + incluye una batería de beneficios en distintos rubros clave del turismo. En balnearios, los clientes pueden acceder a un 10% de ahorro sin tope y hasta seis cuotas sin interés pagando con MODO desde la app BNA+. En hotelería y hosterías, se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés, lo que facilita la contratación de estadías en destinos tradicionales y emergentes.

El programa también alcanza al sector gastronómico, con un 20% de descuento y un tope de 10.000 pesos por compra en el denominado “Camino gastronómico”. Para productos regionales, el beneficio es del 20% de ahorro, con un tope mensual de 20.000 pesos y hasta tres cuotas sin interés, lo que incentiva el consumo de economías locales.

Transporte, agencias y alquiler de autos

En materia de transporte, los pasajes nacionales cuentan con un 10% de ahorro sin tope y hasta tres cuotas sin interés a través de MODO con la app BNA+. El alquiler de autos y la contratación de servicios en agencias de turismo también pueden financiarse en hasta 12 cuotas sin interés, ampliando las alternativas para planificar viajes completos dentro del país.

Todos estos beneficios están disponibles en más de 2.500 prestadores adheridos distribuidos en las distintas provincias. A esto se suma la posibilidad de operar a través de BNA Viajes, el portal específico del banco dedicado al turismo, que centraliza ofertas, promociones y opciones de pago.

Impacto en las economías regionales

Desde el Banco Nación remarcaron que el alcance federal del programa permitirá que el financiamiento llegue a cada región, impulsando economías locales y acompañando a miles de prestadores turísticos durante la temporada de verano 2026. La iniciativa apunta a consolidar al turismo como un sector clave para la economía argentina, generando empleo y movimiento en destinos de todo el país.

Con Viaja +, la entidad refuerza su rol como actor central en el desarrollo del turismo interno, ofreciendo herramientas concretas para que más personas puedan viajar por Argentina con mayores facilidades de pago y acceso a experiencias diversas.