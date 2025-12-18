Banco Nación: estas son las promociones para comprar en Navidad con descuento

La Navidad está muy cerca y los regalos podés comprarlos con descuento en Banco Nación. Cuáles son las mejores promociones.

Para comprar los regalos de Navidad, muchos argentinos aprovechan promociones y descuentos en distintos sitios o con algunas tarjetas de distintos bancos. Un caso particular es el que ofrece Banco Nación con promociones en distintos rubros. Cómo encontrarlos antes de las fiestas.

El Banco Nación lanzó oficialmente su campaña para Navidad con el lema "Fiestas con promos que te acompañan hasta el último pago" y ofrece promos online con MODO hasta el 20 de diciembre.

Las promociones del Banco Nación El Banco Nación confirmó el lanzamiento de un 20% de descuento en el rubro de electro y tecnología, uno de los rubros más pedidos por chicos y grandes para estas fiestas de fin de año. El descuento rige pagando con QR de MODO BNA+ con las tarjetas de crédito de débito y crédito de VISA o Mastercard. El tope es de $20.000 por cliente.

Todas las promociones en distintos rubros rigen hasta el 20 de diciembre. Otra que llama la atención es el 20% de descuento en home y deco, es decir, en cosas para la casa. También rige el mismo descuento para ropa y farmacias/perfumerías.

ninos-felices-abriendo-regalos-navidad_329181-5976 Promociones del Banco Nación para los regalos de Navidad para los más chicos. Mientras tanto que en Shoppings los clientes pueden sumar hasta un 25% de descuento siendo clientes BNA y sumándolo con BNA+ con MODO, con un tope de 15.000 pesos por cliente. Esa promoción rige hasta el 24 de diciembre inclusive.