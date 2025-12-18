Los descuentos y créditos para las vacaciones del Banco Nación: todo lo que hay que saber

El Banco Nación recordó que siguen vigentes los descuentos especiales y créditos para las vacaciones. Los detalles de la medida.

En la Feria Internacional de Turismo de América Latina, el Banco Nación anunció descuentos especiales de hasta un 20 por ciento y facilidades de financiación en cuotas sin interés en rubros y actividades turísticas. La institución recordó que los beneficios siguen disponibles hasta el mes de marzo. Los detalles de la medida.

Se trata de créditos que están disponibles desde hace meses, pero ahora con las vacaciones muy cerca de concretarse para los que viajan para las fiestas y para el mes de enero, los créditos comienzan a tomar fuerza para las familias argentinas

Los beneficios del Banco Nación en vacaciones Ya están disponibles las ofertas, descuentos y beneficios en agencias de turismo con 6, 9 y 12 cuotas sin interés, en los comercios habilitados para operar en pesos y con destinos nacionales.

Por ejemplo, en gastronomía, se ofrece un 20 por ciento de descuento con tope de 10 mil pesos por compra, a través de “MODO BNA+”.

vacaciones.v1.jpg Vacaciones con beneficios con el Banco Nación. En servicios de alojamiento como hotelería y hostería un 10 por ciento de descuento, sin tope de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés. También la posibilidad de utilizar 9 y 12 cuotas sin interés, a través de “MODO BNA+”.